El Hospital Sant Rafael se convierte en uno de los centros sanitarios mejor conectados de Barcelona al implantar una solución WiFi inteligente de última generación Comunicae

miércoles, 23 de diciembre de 2020, 13:55 h (CET) El Hospital Sant Rafael de Barcelona, perteneciente al grupo Hermanas Hospitalarias ha implantado una sofisticada red inteligente wifi de última generación bajo un entorno cloud, con el objetivo crear un entorno que ha conseguido mejorar la atención al paciente y ofrecer a los profesionales sanitarios una experiencia más perfecta y atractiva Un proyecto que ha permitido ganar agilidad en las comunicaciones y disminuir considerablemente el número de incidencias, contando con una estructura de 58 APs, y que ha convertido al Hospital de San Rafael en uno de los mejores centros sanitarios conectados de Barcelona.

Es importante señalar en estos momentos de pandemia la importancia de la red ya que permite conectar a los pacientes de Covid 19 con sus familiares de manera directa, o a través del personal sanitario, sin incidencias ni cortes, algo fundamental si se piensa en el estado de los pacientes hospitalizados.

Este diseño e instalación de red inteligente gestionada bajo una estructura de 58 APs, ha sido llevado a cabo por la empresa catalana líder en soluciones TIC, Indigo, que es partner tecnológico de referencia para el Hospital desde hace más de 10 años. Indigo ha contado con la tecnología y la colaboración de la compañía americana Ruckus, una empresa pionera en la fabricación de soluciones de red Commscope y representada por Wifidom. Los factores decisivos para desplegar las soluciones Ruckus fueron varios: ofrecer una buena gestión de alta densidad de usuarios, una mayor cobertura con el mismo número de APs, su gestión en cloud y la calidad del producto, asegurando así un correcto funcionamiento de la red y una simplicidad.

Como resultado se ha conseguido una gran estabilidad, rapidez de las comunicaciones, un mayor control sobre los equipos que se conectan a la red y poder auditar en todo momento y en tiempo real el estado de la red y el numero de personas conectadas en cada momento, algo fundamental ya que es un entorno donde hay una gran concentración de usuarios tanto profesionales como pacientes.

Un carrito de farmacia wifi, electrocardiogramas en el momento y plena cobertura a la dirección frente a emergencias

Además, las soluciones Ruckus ofrecían al hospital una garantía de cobertura ininterrumpida para impedir que se perdiera la conexión en los distintos dispositivos al ir cambiando de zonas, ya que por ejemplo una de las necesidades principales era el uso de la red WiFi en el carrito de farmacia para dar cobertura al portátil-tablet que portan los sanitarios responsables de administrar la medicación en los pacientes.

Otras problemas satisfechos ha sido la conectividad en equipamiento como los Electrocardios que se conectan por Wifi, su tiempo de conexión es más rápido y no tienen cortes, y por supuesto, ya no hay incidencias con ellos; Perfecta conexión a redes corporativas, tanto de Médicos como sanitarios en constante movilidad; Cobertura a Dirección, para poder moverse en diferentes salas y gestionar los gabinetes de crisis como los actuales frente a incremento de casos de Covid 19; Una red corporativa inalámbrica con garantías de perfil, seguridad, cobertura y ancho de banda; Y la conexión de los pacientes, sobre todo los pacientes con COVID para poder comunicarse con sus familiares mediante videollamada sin sufrir cortes o problemas de visionado.

