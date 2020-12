Las mejores ideas de regalos para Navidad según TopMóviles Comunicae

miércoles, 23 de diciembre de 2020, 13:15 h (CET) La Navidad ya está aquí y aún son muchos los que siguen sin tener los regalos comprados, algunos de ellos por la incertidumbre y otros porque simplemente no saben qué regalar. Es por esto que TopMóviles ha seleccionado los 5 mejores regalos para esta Navidad Una Navidad un tanto diferente

Si bien es cierto que la pandemia ha cambiado los hábitos de consumo de los usuarios, las ganas de hacer regalos que gusten continúan intactas pero, aún así, la mitad de los españoles todavía no se ha decidido por comprar regalos de Navidad.

Así pues, muchos de estos compradores indecisos lo atribuyen a que sigue siendo incierto el qué harán en estas fechas tan señaladas. Además de esto, el 53% afirma que esta Navidad gastará menos que las anteriores.

Ideas de regalos que siempre gustan

Regalar los mejores smartwatch baratos, móviles Samsung, móviles iPhone, una tablet Samsung o un Macbook Air es apostar sobre seguro. Así pues, si estas navidades se quiere regalar tecnología, TopMóviles ha elaborado una pequeña lista para que no se tenga que pensar demasiado y se acierte con el regalo.

Samsung Galaxy A51. Si esta Navidad se busca regalar móviles Samsungsin gastar demasiado, este Samsung Galaxy A51 es perfecto. Dentro de la gama de móviles Samsung se encuentra este dispositivo de 6,5" con una cámara principal de 48 MP, sensores macro, gran angular y de profundidad de 5 MP cada uno, una RAM de 4GB, una batería de 4.000 mAh y carga rápida 15W o lo que es lo mismo, un muy buen regalo para estas fiestas.

iPhone 12. Si lo que se busca es regalar el último modelo de los móviles iPhone, el iPhone 12 es la mejor opción. Posee una pantalla OLED Retina de 6,1", un procesador Apple A14 Bionic, una capacidad de almacenamiento de 64GB, 128 o 256 GB, una batería de 2.815 mAh y un doble sistema de cámaras de 12MP cada una.

Amazfit GTS. Si lo que se busca es uno de los mejores smartwatch baratos, sin lugar a duda el Amazfit GTS es lo que se está buscando. Se trata de uno de los mejores smartwatch baratos con una pantalla de 1,65”, resistencia al agua de hasta 5 atmósferas, una batería de 220 mAh de capacidad y con una correa disponible en color rojo, azul, gris o rosa. Además de esto, con él se pueden controlar las llamadas, los emails y las notificaciones de tus redes sociales.

Macbook Air i5/8gb/512g. Si este año quieres hacer un buen regalo, este Macbook Air es el regalo perfecto. Sin lugar a duda este ordenador portátil Macbook Air es una muy buena opción para regalar.

Samsung Galaxy Tab S6 lite. Pero, si lo que se tiene en mente es regalar una tablet Samsung este la Samsung Galaxy Tab S6 lite es el regalo de Navidad que se está buscando. Con este modelo de tablet Samsung se estará regalando una tablet de 10,4”, un procesador Exynos 9611 fabricado en 10 nm, una batería de 7.040 mAh y una Ram de 4GB.

Así pues, estas han sido las ideas de regalos que TopMóviles ha seleccionado, ahora tan solo falta decidirse por uno de los mejores smartwatch baratos, móviles Samsung, móviles iPhone, una tablet Samsung o un Macbook Air.

