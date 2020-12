Inoxibar crea un Kit de supervivencia en la cocina para novatos Comunicae

miércoles, 23 de diciembre de 2020, 12:35 h (CET) El menaje básico para empezar a cocinar, con el asesoramiento del cocinero David de Jorge El fabricante de menaje de cocina Inoxibar ha creado un Kit de supervivencia en la cocina para novatos. La propuesta está pensada para ayudar a quienes se han visto obligados por la actual situación a acercarse por primera vez a la cocina, sin contar con nociones previas. El equipo de la firma, asesorado por el cocinero David de Jorge, ha reunido en un Kit el menaje de cocina básico y necesario para empezar a cocinar y obtener los mejores resultados. “Queremos facilitar ese acercamiento a los fuegos con una propuesta de menaje fiable, resistente y que abarca todo tipo de cocinados” afirma Aitor Markaide, Responsable de Inoxibar.

Conociendo los “sinsabores” de enfrentarse a la necesidad de cocinar de forma habitual sin haberlo pretendido, el equipo de Inoxibar hace un guiño a cocinillas novatos para que comiencen por el principio, equipándose convenientemente. “Nos gustaría que entiendan que a la hora de cocinar es tan importante disponer del menaje adecuado como contar con los ingredientes y seguir la receta. Y que, un plato que estaría bien cocinado con una cazuela idónea puede no salir bien en una vieja o de poca calidad”,afirma Markaide.

En este Kit Inoxibar ha seleccionado útiles de cocina básicos, buscando la combinación más adecuada -tanto en el tipo de menaje como en el tamaño- para poder elaborar con solvencia todo tipo de platos. Un cocido en olla; un guiso en cazuela; sopas en el cazo; en la sartén elaboraciones a la plancha, fritos, salteados, etc.

Características

La propuesta incluye cuatro piezas: una olla de 20 cm de diámetro con tapa de cristal, una cacerola de 22 cm con tapa de cristal, un cazo de 14 cm y una sartén de 20 cm. Todas de acero inoxidable 18/10 de alta calidad y resistencia y se pueden utilizar en todo tipo de fuegos, así como lavar en lavavajillas.

La olla y las cazuelas son de la gama Ecco Line. Tienen un fondo y unas asas muy robustas y un sistema de cocción único que se llama sistema de Sello de Agua. Este sistema, exclusivo de Inoxibar, permite una cocción con el mínimo aceite, prácticamente al vapor. Así se consiguen sabores intensos, siendo muy apropiada para las recetas más saludables. Y, además, se ahorra energía.

La sartén pertenece a la línea Style line y tiene un fondo difusor Full Induction, que hace que el calor se transmita homogéneamente por toda la superficie. Es muy versátil, ya que su mango de acero permite que se pueda utilizar también en el horno.

El Kit Black Edition

Con idénticos criterios de calidad, funcionalidad y versatilidad, han creado otra versión del Kit para novatos en la cocina Black Edition, pensado para quienes quieren comenzar a cocinar de la mano de una Olla a presión. Incluye tres piezas que también se pueden utilizar en todo tipo de fuegos, así como lavar en lavavajillas.

La principal es la Olla a presión G-Sola de 4 litros de capacidad, de acero inoxidable 18/10 con acabado en espejo y un cierre hermético muy seguro. Se abre y se cierra en un solo gesto, muy fácil incluso para principiantes. Con sus dos niveles de cocción se pueden realizar todo tipo de platos.

El menaje se completa con un cazo de 16 cm de la línea Absolut Black. Fabricada en aluminio fundido indeformable con fondo de acero inoxidable de 6 mm de espesor, con un excelente reparto de la temperatura en el interior.

La sartén, de 24 cm, es de la gama Forest Line, fabricada en aluminio forjado y perfecta para la cocina ligera con muy poco aceite. Su fondo difusor reparte la temperatura de forma homogénea por toda la superficie, por lo que la cocción es idónea tanto en el centro como en las esquinas. Tiene un acabado interior en motitas cobrizas para una mayor durabilidad.

Fuente: Servicios Periodísticos

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.