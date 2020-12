Feliu Franquesa ofrece consejos para reducir el riesgo de contagio en los hogares durante estas navidades Comunicae

miércoles, 23 de diciembre de 2020, 11:03 h (CET) Más allá de llevar la mascarilla, mantener la distancia social y la higiene de manos, desde la inmobiliaria Feliu Franquesa, recomiendan seguir una serie de consejos más Las fiestas navideñas de este 2020 estarán marcadas por el impacto de la Covid-19. La aceleración de la epidemia de estos últimos días, acerca cada día más a una tercera ola de la pandemia. Es por ello, que los encuentros familiares de este año representan un alto riesgo de contagio, y un reto para la ciudadanía, que deberá extremar las precauciones. En Catalunya, el Gobierno anunció el pasado viernes nuevas restricciones para esta Navidad, medidas que han entrado en vigor este lunes 21 de diciembre, y que se extenderán hasta el 11 de enero. Durante estas fiestas las reuniones sociales se limitan a 6 personas como máximo, excepto festivos -24, 25, 26 y 31 de diciembre, y 1 y 6 de enero-, en que se amplía hasta grupos de 10, siempre que sus integrantes formen parte de un máximo de dos burbujas de convivencia diferentes.

Más allá de llevar la mascarilla, mantener la distancia social y la higiene de manos, desde la inmobiliaria Feliu Franquesa, recomiendan seguir una serie de consejos para reducir el riesgo de contagio en los hogares durante los encuentros familiares de esta Navidad:

Es aconsejable que los invitados se descalcen al llegar a casa. La mascarilla debe utilizarse en todo momento, y sólo prescindir de ella cuando se vaya a comer o beber. Si se facilita el gel hidroalcohólico en la entrada, se evitará que todos los invitados vayan al baño a limpiarse las manos.

Lo más conveniente es que las comidas se hagan al aire libre, como por ejemplo terrazas o jardines particulares. En caso de que no sea posible, se debe garantizar una buena ventilación de los espacios compartidos. En este sentido es aconsejable tener durante toda la comida o cena, las ventanas abiertas un palmo para que fluya el aire.

Como este año las mesas contarán con menos comensales, es importante garantizar la distancia de seguridad. Se recomienda sentar a los invitados de una misma burbuja de convivencia cara a cara. Si no es posible seguir esta distribución, es conveniente sentar a los invitados en diagonal, dejando la silla de enfrente vacía, para evitar que los invitados no convivientes estén sentados frente a frente.

Esta Navidad es recomendable prescindir de los aperitivos y de los entrantes a compartir. Lo más adecuado es dividir por adelantado las raciones y los entremeses, y que cada persona tenga su propio plato. Incluso, es aconsejable utilizar vajillas, cubiertos, y servilletas desechables, y de este modo poder tirarlo todo al final.

Por otra parte, es importante intentar reducir al máximo la duración del encuentro navideño, para que éste no supere las dos o tres horas. Cuanto más se alargue la reunión, más posibilidades de contagio.

Al finalizar el encuentro, es imprescindible ventilar el hogar y desinfectar todas las habitaciones, principalmente las estancias donde se haya desarrollado la comida.

Por último, desde la inmobiliaria quieren agradecer la confianza de todos sus clientes durante este 2020, ‘con el deseo de que el próximo año la vida vuelva a la normalidad. Feliu Franquesa continuará estando al pie del cañón, asesorando y acompañando a los clientes de principio a fin, ofreciéndoles tranquilidad y confianza, y haciéndoles sentir como en casa’.

