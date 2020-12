En enero, Curso de Audiología Clínica II Comunicae

miércoles, 23 de diciembre de 2020, 10:19 h (CET) Toda la información sobre el curso y preinscripciones en: cursosgn.com/audiologiaclinica2 El curso es una iniciativa que forma parte de GN INNOVA en la que colabora Grupo GN y CLIC (Clínica de Intervención Cognitiva y Neurociencia) Tal y como se anunció en la clausura del primer curso de Audiología Clínica I, en enero de 2021 tendrá continuidad en el Curso de Audiología Clínica II.

Después de que grupo GN reeditara, debido al gran éxito de matriculaciones, en septiembre el Curso de Audiología Clínica I, la prestigiosa formadora Rosa Albaladejo retoma ahora la segunda edición del curso, que aborda un aspecto de la audición menos conocido, pero fundamental para el crecimiento profesional, como es el estudio del cerebro auditivo. “El objetivo de este segundo Curso de Audiología Clínica vuelve a ser llevar al audioprotesista y a su negocio un paso más allá”, señala Elisa de Amescua, directora de Marketing de Grupo GN.

El ser humano no solo oye con los oídos. Y, aunque el cerebro es determinante en el proceso, lo habitual es que las formaciones obvien toda esa parte del milagro de la audición, para centrarse únicamente en el sistema auditivo periférico.

Grupo GN, junto a CLIC, han diseñado este curso con el fin de restituir la importancia que para el profesional de la audición tiene conocer al detalle el sistema auditivo central.

El Curso de Audiología Clínica I se ha dividido en tres partes.

En la primera, se repasa la neuroanatomía y fisiología teóricas, con el fin de entender mejor el objeto central del contenido, y permitir a sí al profesional de la audición crecer así como audiólogo clínico.

En la segunda, se aborda la pérdida de audición y su relación con el deterioro cognitivo. Es en este momento cuando la formación descubre cómo influye la audición en la formación del lenguaje, qué pasa en el cerebro cuando no se oye, cómo envejece el cerebro que no oye y qué estudios lo avalan.

Y en la tercera, se descubren herramientas psicológicas para ayudar al audioprotesista a entender exactamente qué necesita el paciente y, con ello, fidelizarlo para siempre.

El curso arrancará en enero de 2021, cuenta con 12 módulos, más 1 extra, y los profesionales disponen de 4 meses para hacerlo desde el día en que se les da de alta y se les envían las claves desde GN. Se puede seguir de forma asíncrona, al ritmo de cada uno, dentro de esos 4 meses. Sin embargo, es necesario haber completado la formación en Audiología Clínica I, para hacer Audiología Clínica II. En todo caso, quienes quieran hacer este segundo curso y no tengan hecho el primero, pueden inscribirse aún al primero, antes de dar el paso.

