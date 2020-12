Azules de Vergara recuerda la necesidad de elegir materiales adecuados para la protección de la COVID-19 Comunicae

martes, 22 de diciembre de 2020, 17:11 h (CET) Encontrar un punto de venta de productos de protección frente al coronavirus es una de las prioridades de los ciudadanos para sentirse seguros en esta crisis sanitaria, por lo que Azules de Vergara insiste en la necesidad de prestar atención a la descripción de cada artículo y la importancia de la calidad del vendedor para este cometido La pandemia está cambiando el modo de vida de la población y una de las prioridades en el día a día es hacerse con los mejores materiales de protección frente al COVID-19 pero es fundamental conocer los puntos de venta que, de verdad, garantizan las medidas de seguridad establecidas por las instituciones sanitarias, tan necesarias ante la acción y propagación del virus.

Las tres medidas esenciales para protegerse ante el COVID-19 son, como ya se ha repetido en tantas ocasiones, el lavado de manos, el uso de mascarillas y la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros.

Para garantizar que se cumple con los métodos de prevención y contención de la pandemia, los productos del mercado deben cumplir con diferentes condiciones, como es el caso de los que forman parte de su extenso catálogo.

Mascarillas

Las mascarillas de Azules de Vergara, ya sean quirúrgicas, FFP2 o de tejido válido para este cometido, como es el poliéster hidrófugo, garantizan que se prioriza siempre la seguridad sanitaria sobre el diseño.

No obstante, y ya que esa protección está cien por cien asegurada, se accede a los artículos que tienen dibujos, colores u otros motivos sugerentes y atractivos para el cliente y usuario de este complemento que está a la orden del día por la circunstancia especial que vive el mundo.

El público que más se podría dejar llevar por los diseños es el infantil pero, a la hora de proceder a la compra, es fundamental siempre asegurar que se cumple con las especificaciones más esenciales de seguridad.

Además, muchos de estos productos, por su composición, garantizan su eficacia después de un número de lavados que se indican en las instrucciones.

Filtros de mascarillas

También son fundamentales los filtros de las mascarillas para ofrecer un plus de protección en el uso de estas mascarillas.

Batas y casacas

Otras prendas más demandadas en estos tiempos son las batas y las casacas sanitarias elaboradas con las técnicas y el material más eficaz contra bacterias y virus, como las confeccionadas con telas antibacterianas y con acabado hidrófugo con lo cual se logra una barrera de protección, además de acabado biocida que evita la proliferación de bacterias.

Las batas y las casacas sanitarias están siendo demandadas en cualquier tipo de sector, no en exclusiva sanitario, precisamente por las cualidades de las telas que, en cuanto a protección, son muy superiores respecto a la ropa que se suele llevar.

Señalizaciones

A modo de información y/o recordatorio, en muchas ocasiones, las empresas y particulares necesitan los recursos necesarios para que se cumplan todas las directrices impuestas por los organismos pertinentes.

Por ello, también se puede acceder a una serie de productos que sirven de indicación para visitantes de manera que se cumpla con la normativa, como flechas, puntos límite y otras instrucciones para ello.

Gel hidroalcohólico

Uno de los productos que han surgido en la vida de la población a causa del COVID-19 es el gel hidroalcohólico, el cual cumple con la recomendación del lavado de manos por su sencillez y rapidez de actuación.

Como se puede apreciar, cada uno de estos recursos son los que cumplen con la función establecida por las tres instrucciones básicas dictadas para actuar frente al coronavirus, por lo que son esenciales para cuidar la salud, tanto propia como de los más allegados.

Gorros sanitarios, calzado sanitario, pantallas faciales, casacas, pantalones especiales, sprays textiles, etc. son solo algunos de los ejemplos de otros productos fundamentales que forman parte del catálogo especial de protección frente al COVID-19 de Azules de Vergara, uno de los servicios líderes en el sector por su amplia experiencia, más de 100 años, y amplia oferta de ropa de trabajo y seguridad, entre la que destaca la que utiliza ahora mismo el personal sanitario en su ardua batalla diaria por cuidar la salud, curar y devolver a la población enferma cuanto antes a su vida normal.

