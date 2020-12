¿Cómo evitar el robo de motos? Navarro Hermanos da algunos consejos

Solo el año pasado se robaron, entorno a 45.000 motocicletas en España Impedir sufrir un robo de este tipo puede parecer complicado pero siempre se puede complicar un poco el trabajo a los amigos de lo ajeno.

Tener un sistema antirrobo para la moto es algo esencial si no se quiere tener ningún disgusto. Este tipo de sistemas han ido evolucionando con el paso del tiempo, por lo que es fácil encontrar una amplia variedad de antirrobos que se adecuan a cada moto, ambiente y persona.

Algunos consejos que proponen desde la tienda especializada para motos, Navarro Hermanos, son:

Planificar con antelación donde aparcar

Si se debe dejar en la calle, intentar siempre dejarla en una calle transitada. Si no es posible, dejarla donde se sepa que haya cámaras de seguridad, ya sea vigilando la zona o, a poder ser, que la moto esté justo a la vista.

Utilizar un dispositivo antirrobo con alarma para motos

Un candado para motos con alarma complicará en cierta medida el robo de una moto. Se debe pensar que tendrán que emplear más tiempo para hacerse con ella, y se lo pensarán dos veces.

El candado de moto de disco es un sistema muy empleado por su sencillez, siendo un antirrobo de moto ligero y que se puede llevar en cualquier sitio.

Lo que hace es bloquear el disco del freno de la moto impidiendo de esta forma que la rueda gire. Si además se elige uno que cuente con alarma, el poder disuasorio es mucho mayor.

En la tienda online, de Navarro Hermanos, se encontrará un amplio catálogo de candados para motos.

Tunear la motocicleta

Contrariamente a lo que se piensa, poseer una moto tuneada no la hace más atractiva a los ojos de los cacos si no todo lo contrario, ya que es más fácil y rápido de identificar. Y esto no les gusta.

Utilizar una funda para motos

Como decían anteriormente, el tiempo juega en contra de aquellos a los que les gusta sustraer pertenencias ajenas, por lo que utilizar una funda es otra buena opción para persuadirlos. Además al no poder ver que modelo hay bajo la funda, no se arriesgarán.

Utilizar otros sistemas antirrobos, dispositivo de seguimiento por GPS, cadenas antirrobos, bloqueador de manillar, etc.

Y sobre todo, conocer que modelos de motos son las más demandadas en el mercado negro: Honda SH, Yamaha T-Max,Kawasaki Z, BMW GS entre otras.