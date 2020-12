El 20% de los españoles reconoce que gastará más de lo habitual en regalos de Navidad, según Intrum Comunicae

martes, 22 de diciembre de 2020, 16:43 h (CET) El objetivo de los que realizan esta afirmación es "hacer más feliz a su familia" tras las circunstancias complejas atravesadas por la Covid-19 Este año las Navidades serán diferentes. No solo en la forma de relacionarnos con familiares y amigos, sino también a la hora de afrontar uno de los grandes desafíos que se presenta cada mes de diciembre: adquirir los regalos de Navidad sin que afecte considerablemente a la economía personal. El nuevo Informe Europeo de Pagos de Consumidores de Intrum, líder en gestión de créditos y activos, señala que 1 de cada 5 españoles gastará más de lo habitual en regalos de Navidad para “hacer más feliz a su familia”. Las dificultades atravesadas por la ciudadanía a lo largo del año, como el estrés o el aislamiento social a raíz de la pandemia, hace que muchos quieran mostrar su afecto a través de elementos materiales.

Así, España es el quinto país de Europa cuyos ciudadanos están más dispuestos a aumentar el presupuesto en detalles navideños, al mismo nivel que los franceses (20%). Encabezando el ranking, y con una gran diferencia sobre el resto de países encuestados se encuentran los griegos, donde 7 de cada 10 ciudadanos gastarán más en regalos de Navidad para contentar a sus familiares. Seguidamente, se sitúan los rumanos (28%), polacos (25%) e irlandeses (24%).

En el extremo opuesto, están los estonios y húngaros, donde solo el 6 y 7%, respectivamente, contemplan incrementar su gasto en regalos navideños para hacer que el final de 2020 sea un poco más positivo.

Este comportamiento de los consumidores, en el que los bienes materiales tratan de traducirse en afecto y felicidad, puede incrementar de forma exponencial los desembolsos de las familias esta Navidad, haciendo que muchas recurran a créditos, pagos a aplazados y préstamos que pueden provocar deudas a las que cuesta hacer frente, con un riesgo notable para la sostenibilidad de la economía de los hogares.

De hecho, el 58% de los padres españoles asegura que, como resultado de la crisis de la Covid-19, ha pedido dinero prestado o ha alcanzado el límite de su tarjeta para comprar un artículo a sus hijos, al menos en una ocasión. Una cifra que se sitúa casi 10 puntos por encima de la media europea (46%).

A pesar de lo que puede parecer, no se trata de un comportamiento aislado ni puntual, pues hay padres que reconocen recurrir a él de forma habitual. Concretamente, una cuarta parte de los encuestados asegura haberse endeudado más de una vez para comprar artículos a sus hijos.

Regalos navideños más sostenibles

Otro de los motivos que lleva a los ciudadanos a incrementar su gasto estas navidades es la conciencia ecológica que se ha instaurado en la sociedad. Si el precio, la calidad o la familiaridad con la marca ya eran algunos de los criterios que, tradicionalmente, se tenían en cuenta a la hora de tomar decisiones de compra, la sostenibilidad es hora otro de los aspectos a los que se da mayor importancia.

Tanto es así que el 22% de los españoles asegura que, como los regalos navideños sostenibles son más caros, gastará más dinero del que puede permitirse para realizar un consumo responsable y ecológico, cuatro puntos por encima de la media europea (18%).

Observando la radiografía en profundidad y comparando a España con grandes economías como la alemana, la francesa o el Reino Unido, la población española tiene mayor predisposición al gasto con el objetivo de ser consumidores ‘eco’. Así, solo el 16% de los alemanes gastará más dinero del que puede permitirse para consumir de manera ecológica, lo mismo que el 20% de los ingleses o el 21% de los franceses.

Estos datos dejan entrever la necesidad de concienciar a la población española sobre la importancia de la educación financiera para realizar un consumo responsable a la hora de adquirir productos, impulsando así la sostenibilidad financiera, un aspecto esencial para que el ciclo económico siga su curso y no se caiga en el endeudamiento a largo plazo.

