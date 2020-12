Atribus trabajará con SEGITTUR en la monitorización de las redes sociales Comunicae

martes, 22 de diciembre de 2020, 14:28 h (CET) Atribus trabajará con SEGITTUR en la monitorización de las redes sociales y medios de comunicación gracias a la herramienta de escucha activa que analizará las opiniones de los turistas en sus países de origen e idiomas a través de los medios sociales.

La escucha abarcará diversos temas relativos al alojamiento, clima, presupuesto, así como otros mas relacionados con la actualidad como puede ser las restricciones, pruebas de PCR o incidencia del Covid-19.

La monitorización no se centrará solamente en el pre-vacacional, sino que abordará todo el proceso desde la elección del destino turístico, hasta las propias vacaciones y, posteriormente, el análisis de la experiencia del turista. Todo ello, gracias a la tecnología de Atribus aplicada al análisis de las redes sociales e internet, en base a algoritmos propios desarrollados con base de conocimiento turístico ya aplicados en otros destinos, tanto nacionales como internacionales.

Acerca de Atribus

Atribus es una herramienta interactiva de monitorización y escucha online donde medir y analizar lo que se dice en torno a una marca y conectar con los usuarios, mejorando así la reputación online.

De esta forma, localiza las conversaciones acerca de una empresa/marca/persona en Twitter, Youtube, Facebook, diarios digitales (también se incluyen los medios digitales de televisión, radios y periódicos), Blogs, Foros y Webs, algo fundamental para conocer la opinión de las audiencias y descubrir si la reputación online va a acorde a lo establecido en la estrategia de comunicación.

Su visión global de las redes sociales permite visualizar el tráfico social con el fin de optimizar las búsquedas e interacciones.

Además incluye otras herramientas que complementan la de sociallisteing, como son Atribus Profile, que monitoriza las redes sociales del cliente(Facebook, Twitter, Instagram, Linkein, Tumbrl y Google My Business) o Atribus Wall permite seguir las interacciones en redes sociales de los eventos en directo a través de grandes pantallas mostrando datos como el impacto, el alcance, las menciones, los influencers o el número de retweets o likes por publicación. Esta herramienta ha estado presente en otros grandes eventos como el Moto GP de la Comunidad Valenciana.

