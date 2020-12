Colegio Cumbre ofrece varios planes para hacer esta Navidad 2020

El 2020 ha sido un año diferente, por eso, esta Navidad ya será diferente desde el inicio. Las cenas de Nochebuena y Nochevieja no serán todo lo familiares como años anteriores, y se debe reducir el número de comensales por casa para no incumplir las medidas de seguridad por el coronavirus A pesar de las restricciones, se puede pensar en algunos planes que sean originales, divertidos y diferentes para pasar unos días en los que por lo menos se recupere el espíritu navideño de años pasados, con la familia más cercana y con ganas de entrar en el 2021 rápidamente.

Colegio Cumbre propone lo siguientes planes:

Ver la nieve

Navidad es una época donde el frío y la nieve inundan muchos rincones del país. Seguro que muy cerca de algunos lugares de origen se encuentra un lugar donde tenga nieve que visitar.

Amigo invisible virtual

Jugar al amigo invisible se ha convertido en tradición estos últimos años, tanto en familias como en cuadrillas de amigos, incluso entre compañeros de trabajo. Este año serán muchos los que no puedan ver a sus amigos que están fuera, o familiares que al final decidan no viajar durante estas fiestas navideñas.

Por eso, una buena forma de sentirse algo más cerca de esas personas que se quedarán lejos en estas fechas tan señaladas, es realizar un amigo invisible virtual con aquellos a los que no se verán esta Navidad.

Fijar un precio de regalo, y luego fijar un día para hacer un videollamada común y que cada uno abra su regalo que habrá recibido por correo de su amigo invisible.

Cine navideño

Este año 2020 se va a estar mucho tiempo en casa. Por eso, una buena opción para hacer es plantearse hacer un propio cine en casa. Existen muchas películas navideñas que ver, para niños y para adultos, al igual que para toda la familia.

Si se quiere dar un toque más especial, se puede habilitar en casa un rincón donde hacer una programación para Navidad, con sus horarios y proyecciones, para que toda la familia sepa a qué hora es el cine en casa y qué película se verá cada noche. Así se sentirá como un un cine real.

Video-saludo navideño

Como se ha dicho, en esta Navidad 2020 será muy difícil poder ver a todos los familiares y amigos que viven lejos de casa, bien porque ellos no vendrán de visita, o bien porque no se irá a visitarlos.

Con esto, si se es empedernido de las fiestas navideñas, y lo que cuenta es la originalidad y la creatividad, se puede hacer un vídeo-saludo navideño, preparado para felicitar y saludar a todas aquellas personas que no se podrán ver en persona en este final de 2020.

Se debe preparar la cámara, hacer un guión y rodar el vídeo de saludo navideño. Después un poco de edición para ponerle la música que se desee y listo. Seguro que todo el mundo quedará realmente sorprendido.

Navidad de disfraces

Ya que este año será diferente, y seguramente en días tan especiales como Nochebuena y Nochevieja, no se juntarán todos los que se solían juntar, se puede idear una noche especial de disfraces para estos días tan señalados.

Juntar a la familia que se vaya a reunir en ese día, y fijar una temática, que podría ser navideña simplemente, y manos a la obra. Los más pequeños seguro que agradecen mucho pasar un rato divertido disfrazados junto a los mayores.

Juegos de mesa

Ya que hay existe mucho tiempo para estar en casa, lo mejor es tener preparados muchas opciones para pasar tiempo en el hogar. Una opción muy recurrente son los juegos de mesa. Se puede tirar de clásicos como el Scattergories, el Tabú, Pictionary o Trivial, juegos con los que se va a pasar un buen rato.

O bien, innovar y buscar juegos alternativos como Cartas contra la humanidad, Bad People o Catán. Estos juegos suelen ser recomendados para adultos, pero se asegura que pasaréis un rato realmente divertido.

Aprovechar para estudiar

Si hay alguna asignatura que se lleve con un poco de atraso, las vacaciones de navidad son perfectas para adelantar trabajo y estudiar un poco. Además, el no perder la rutina ayuda bastante cuando se acaben las vacaciones.