9 consejos para mantener una vivienda limpia por LIMPIEZAS TERMY Comunicae

martes, 22 de diciembre de 2020, 14:08 h (CET) Ya sea que se viva en un piso, una casa o chalet, sin importar el tamaño o el estado: mantener el hogar limpio no siempre es fácil. A continuación se muestran unos consejos para limpiar como un profesional De la mano de la empresa de limpieza Termy se explica que mantener la casa limpia todo el año es digno de salud y bienestar para los miembros de la familia, a pesar de que es una tarea tediosa no hay que desesperarse. A continuación se pueden descubrir unas maravillosas y económicas formas de limpiar una casa.

Consejo 1: Evitar el agobio

A veces el tiempo pasa tan rápido que es difícil encontrar el momento para realizar la limpieza. Sin embargo, el planificarse ahorraría tener que hacer todo de una sola vez, y sentirse agobiado por la pesada carga que puede llegar a ser la limpieza general de una vivienda.

Simplemente no se debe esperar hasta el último momento para hacer la limpieza: se debe planificar.

Consejo del profesional: No se debería posponer la limpieza, la fórmula mágica está en esta frase: "si lo que hay que hacer lleva menos de dos minutos, es mejor realizarlo lo antes posible".

Consejo 2: Realizar la limpieza poco a poco

Una de las claves de un hogar limpio y ordenado es hacer la limpieza poco a poco. No se debe esperar a estar abrumado con las tareas domésticas para limpiar la casa, sino realizar la limpieza sobre la marcha.

Después de una cena, no es agradable ocuparse de los asuntos de la limpieza de la cocina, pero al día siguiente, al levantarse y empezar un hermoso día: ayuda. No se puede llegar a la cafetera porque la cocina es un desastre.

Hay que intentar ahorrarse esto, y limpiar gradualmente, se ahorran molestias extras y se mantiene la habitación limpia en cualquiera de las circunstancias.

Consejo 3: Usar los productos de limpieza adecuados

Se pueden comprar productos de limpieza disponibles en cualquier supermercado para cada superficie, o usar productos naturales que se tiene en casa como bicarbonato de sodio o vinagre blanco.

Muchos productos alimenticios están en la cocina y se pueden usar contra las manchas. Para limpiar un hogar más rápido: nada como un buen producto de limpieza doméstico.

Consejo 4: Realizar un horario de limpieza

Este método es utilizado en la limpieza de oficina mantener el sitio limpio no debería ser muy difícil: simplemente hay que establecer una rutina de limpieza que se pueda seguir. Establecer un horario es muy práctico y no sólo permitirá saber qué habitación o área necesita ser limpiada, sino que también permitirá dividir todas estas tareas sin preocuparse por lo que se necesita hacer o ya se ha hecho.

Gracias al horario de limpieza, se puede desinfectar y limpiar adecuadamente la oficina a diario, todo está planificado, saber exactamente qué hacer y es mucho menos estresante que andar con paños sin saber por dónde empezar.

Consejo 5: No se debe dudar en buscar ayuda

No siempre se tiene que limpiar por cuenta propia. Se puede involucrar a parientes, familia, amigos si se siente abrumado o después de cualquier evento, por ejemplo, se pueden compartir las tareas entre todos. De esta manera, la limpieza será más rápida y eficiente y la vivienda estará limpia al final del día.

Consejo 6: Quitarse los zapatos en casa

¿Se sabía que mantener los zapatos en casa es una fuente de proliferación de bacterias?

Varios estudios han demostrado que hay un promedio de 300.000 bacterias en los zapatos, con varias cepas diferentes. Algunas de estas bacterias pueden causar infecciones intestinales, problemas respiratorios y a veces incluso infecciones del tracto urinario.

Aunque estos casos son extremos, es prudente y recomendable que se quiten los zapatos cuando se regresa a casa. Zapatillas, calcetines, botas, etc. cualquier calzado es adecuado para el hogar, pero los zapatos con los que se sale al exterior de la casa se pueden quedar en el pasillo o en un rincón en la puerta principal de la vivienda.

Consejo 7: Cada cosa su lugar correcto

Hay que tener cuidado, e secreto de una casa limpia es poner todo en el lugar correcto.

Esto hace que haya menos desorden y no sólo permite tener una buena rutina de limpieza, sino sobre todo encontrar los artículos cada vez que se necesitan, hay que evitar el desorden y la dispersión.

Consejo 8: Adoptar el método de limpieza correcto

Hay que tener en cuenta que hay un "método" de limpieza. De hecho, es aconsejable limpiar siempre de arriba a abajo y de izquierda a derecha.

¿Por qué se debe hacer esto? Porque así la suciedad y el polvo no caen sobre las superficies limpias. Además, la limpieza de izquierda a derecha evitará que se olviden las objetos que no han sido limpiados.

Consejo 9: Hay que ordenar regularmente

En lugar de abrumarse por el desorden, se puede elegir la opción de "clasificación regular". Esto permite ver más claramente las pertenencias.

Una casa desordenada es igual a una mente desordenada. Hay que hacer espacio para pensar y ventilar las habitaciones.

"El método Feng-Shui plantea que un ambiente ordenado y armonioso es un ambiente que respira". Para sentir los beneficios de este método y para que la energía positiva entre a la vivienda, el interior debe estar aireado, ordenado y, por lo tanto, limpio.

