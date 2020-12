Ewent da las claves para mantener los espacios de trabajo ordenados Comunicae

martes, 22 de diciembre de 2020, 13:31 h (CET) La organización durante la jornada laboral es fundamental para aumentar la productividad cuando se trabaja ya sea desde casa como en la oficina La mayoría de las personas, para poder seguir desempeñando su jornada laboral, han tenido que trasladar su lugar de trabajo a casa. Pero en muchas ocasiones, al contrario de lo que ocurre en las oficinas, no se dispone de medios o espacios adecuados perfectamente para desempeñar la actividad profesional con normalidad.

Implementar una rutina en casa es más difícil de lo que parece ya que desconectar y diferenciar ocio de actividad laboral se hace más complicado. Por eso, es muy importante tener un espacio que sea únicamente para trabajar y que disponga de cierto orden para que la concentración sea la máxima posible y se pueda optimizar el tiempo.

El equipamiento informático que se utiliza debe estar perfectamente actualizado y conectado a la red de la empresa pero también organizado, por lo que contar con accesorios que ayuden es una buena idea.

Para ello, Ewent ha diseñado el soporte metálico colgante de escritorio ajustable para CPU EW1293 que permite ahorrar en espacio y mantener el orden encima del escritorio ya que se ajusta perfectamente tanto a la pared como debajo de la mesa. Además es giratorio, por lo que permite acceder con comodidad a los puertos y cables conectados, así como tener todo el cableado del CPU ordenado gracias a su instalación debajo del escritorio.

Otra opción perfecta para mantener el espacio ordenado es el soporte metálico para CPU móvil EW1291 que es ideal para proteger la caja del ordenador del polvo y la suciedad. Las cuatro ruedas que incorpora (2 bloqueables) permiten limpiar cómodamente toda la torre además de tenerla controlada y ordenada con los cables recogidos gracias a su base ajustable desde 10.9 hasta 20.9 cm.

Una vez está totalmente organizado el ordenador, es igual de importante contar con un espacio agradable que ayude a concentrarse. Si es posible, que tenga una gran iluminación natural y, además, contar con un flexo de refuerzo para no forzar la vista en las horas de menos luz.

Tener organizadores y/o estanterías donde poder organizar por proyectos por ejemplo facilita tener todos los papeles al día y según su área de trabajo. No hay que olvidarse de darle el toque personal según el gusto de cada uno. Esto es fundamental ya que se pasarán muchas horas al día en ese espacio de trabajo y lo más importante es que cada persona que necesite teletrabajar tenga su sitio funcional, adecuado y personal para así aumentar su productividad y rendimiento en la empresa para la que trabaje.

En definitiva, Ewent es el aliado perfecto para crear el espacio de trabajo idóneo para que el día a día desde casa se haga un poco más ameno y la organización haga sus frutos y optimice las tareas diarias de cada uno de los empleados de un negocio.

