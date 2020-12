Tiendas online de regalos personalizados: la última tendencia según Impulsa tu Negocio Online Comunicae

martes, 22 de diciembre de 2020, 11:31 h (CET) Las tiendas online de regalos personalizados se han convertido en una salida viable y muy interesante para superar la crisis económica causada por el COVID-19 Las tiendas online de regalos personalizados son un modelo de negocio que está en pleno auge actualmente. Ello se debe, sobre todo, a la buena acogida que tienen este tipo de productos entre los consumidores y, también, a que constituyen una salida muy interesante para muchos emprendedores en esta crisis económica causada por el COVID-19. Así ha sido el caso, por ejemplo, de La casita de Erica. Lo que empezó como un pequeño emprendimiento, es hoy una empresa que personaliza y sirve sus productos no sólo a particulares, sino también a empresas, colectivos y organismos públicos, desde su página web creada por los expertos de Impulsa tu Negocio Online.

En la agencia de marketing digital y diseño web Impulsa tu Negocio Online ya han creado con éxito varias tiendas online de este tipo para emprendedores que desean encontrar una salida viable y sostenible a esta crisis, como es el caso de La casita de Erica que ya se ha citado.

Precisamente, cuando se habla de productos personalizados hay que referirse a las mascarillas personalizadas que, debido a la situación sanitaria se han convertido en un elemento imprescindible y también en un complemento más de la vestimenta. No sólo para los particulares, sino que las empresas independientemente de su tamaño optan cada vez más por mejorar la uniformidad de sus empleados y reforzar su imagen de marca con este tipo de mascarillas.

Además, ya sea mediante serigrafía, estampación, vinilo o bordado, casi cualquier producto textil o de otro tipo es susceptible de ser personalizado. Este tipo de productos son tremendamente atractivos para el público en general, pues constituyen una manera original y no excesivamente cara de hacer un regalo que puede convertirse en un recuerdo para toda la vida. Es el caso, por ejemplo, de ciertos artículos para bebés como mantas, doudous, muselinas, porta-documentos y muchos otros.

O las camisetas. En este caso, existen muchas tiendas online que ofrecen una gran variedad de camisetas con diseños muy originales.

Sin embargo, los negocios online de productos personalizados que más éxito están teniendo son aquéllos en los que es el propio cliente quien realiza su propio diseño sobre el producto que haya elegido, como es el caso que se ha mencionado al principio. De esta forma, el cliente puede ver cómo queda su diseño desde la propia web y en tiempo real, para posteriormente realizar el pedido de su producto al fabricanrte. Este sistema constituye también un gran ahorro de tiempo y esfuerzo para el vendedor, que ya recibe los pedidos con el diseño que quiere el cliente y, únicamente, debe dedicar sus energías a realizarlo, sea cuál sea la técnica empleada.

Es un tipo de negocio que requiere obviamente los conocimientos necesarios de estas técnicas de personalización así como la maquinaria para realizarlas, pero que presenta como principal ventaja una gran rentabilidad y volumen de ventas.

También es necesario dejar en manos de profesionales del diseño web el desarrollo de la tienda online que permita a los propios usuarios realizar sus diseños online. Y es que el desarrollo de este tipo de web implica ciertas particularidades, no tanto en cuanto al diseño web en sí mismo, sino y sobre todo por el desarrollo de las aplicaciones necesarias que permitan dicha personalización online, la tramitación de los pedidos ya personalizados, etc...

En conclusión, la posibilidad de crear un negocio de regalos personalizados, puede constituir una gran opción para cualquier emprendedor que necesite reconsiderar su actividad y pretenda construir un negocio con una excelente perspectiva de futuro.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.