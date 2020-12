La gastronomía se viste de fiesta Ana Ruiz de Infante

martes, 22 de diciembre de 2020, 13:06 h (CET) Las navidades ya están aquí, este año sin duda van a ser diferentes para todos, no nos podremos reunir como nos gustaría, aún así no nos deben faltar esos pequeños detalles que nos harán más llevaderos estos días tan señalados. Tenemos que disfrutar de esta época en torno a una buena mesa con productos de calidad y si es posible, con algún que otro capricho, ha sido un año duro y nos lo merecemos…



Hoy os traigo algunas propuestas gastronómicas para regalar, o simplemente para disfrutar en la mesa en estas fechas tan señaladas:



MARTIN MILLER´S GIN WINTERFUL: estos días la marca de ginebra más premiada del mundo ha lanzado su versión más invernal: Martin Miller´s Gin Winterful, inspirada en las recetas del vino especiado caliente, “Mulled wine” en inglés, y “Jóla Glögg” en islandés, una de las tradiciones para combatir el frío de ambos países. De esta forma, esta edición de invierno rinde homenaje a la doble herencia de la marca, que se destila en Inglaterra y viaja a Islandia para mezclarse con una de las aguas más puras del planeta.



La nueva edición se elabora con un total de tres destilaciones por separado con diferentes botánicos. Por un lado, las dos habituales de Martin Miller’s Gin Original, con sus botánicos terrosos y cítricos y por otro, una tercera con los nuevos de invierno; canela, piel de mandarina y cardamomo. Perfecto para disfrutar de una copa en casa. CAVIAR STURIOS: Para los amantes de este suculento manjar, Sturios Caviar es una magnígica opción para estas navidades. Sus creadores viajan por el mundo buscando y seleccionando el mejor caviar para ofrecer un producto de calidad suprema, proveniente de esturiones criados en semilibertad en las frías aguas del Caspio, el Río Amur o el Mar Negro.



Trabajan con más de 25 productores de diferentes países que les garantizan el caviar más selecto de cada temporada. El método que utilizan se basa en la figura del afinador, encargado de seleccionar la metria prima en origen.

Muchos desconocemos los tipos que existen de este ingrediente exquisito, por aquí algunos: Amur: Se trata de un híbrido de Kaluga (Beluga de Río) con huevas con mucho cuerpo y sabor.



Destaca por su color, que va del dorado al verde oliva y desprende un brillo cautivador. El tamaño del grano es de unos 3 milímetros, liso y uniforme. Es un caviar recomendado para la iniciación en el consumo de caviar, por su textura tersa y untuosa, explota en boca liberando matices que perduran por largo tiempo. Su precio es de 25€ la lata de 30g, cantidad suficiente como para 2 o 3 raciones. Osetra: Es un caviar suave y suelto, de color verde oliva, con reflejos dorados y muy aromático. La consistencia de la hueva es más firme que las de otros esturiones. El gusto que deja en la boca recuerda al sabor de la nuez. El tamaño de su grano se aproxima a los 2,5 mm. El precio ronda los 60€ los 30g.



Beluga: el más preciado, caviar absolutamente inimitable, procedente del Rey de los esturiones el Huso Huso. De granos grandes próximos a los 4 mm y textura cremosa, el color de gris claro a intenso destaca como uno de sus elementos más característicos. Su sabor complejo con matices a mantequilla o brioche y su duración en boca lo consagran como el mejor caviar del mundo. Dependiendo del origen el precio puede variar desde los 125€ los 50g hasta los 350€ los 50g, siendo el Iraní (original) el más cotizado y difícil de encontrar en Europa.



LIMONCELLO VILLA MASA:

Limones traídos directamente de la costa Amalfitana, concretamente de Sorrento, Villa Massa nos acerca al corazón de Italia con este Limoncello, receta de la familia Massa que comenzó a deleitar a sus invitados con este licor tan especial que elaboraban con limones que cogían de su propio huerto.



Dicen que para hacer el mejor limoncello del mundo hay que utilizar el mejor limón del mundo…..y estos son sin duda los limones de Sorrento, los únicos con “Indicación Geográfica Protegida” (IGP), destacan por su tamaño y corteza de grosor tan especial, y es que es en esta donde se concentran los jugos tan especiales.



Ahora Villa Massa nos presenta una edición muy especial para estas navidades, un estuche que incluye la emblemática botella de Villa Massa junto con un perfume para el hogar. Perfume con notas de limón, naranja y un toque de flores que plasma el olor y la frescura de Le Grottelle, el limonar de la villa familiar.



CHOCOLATE KAITXO

Jon Mikel empezó a sentir curiosidad por el café en la cafetería familiar mientras su hermana Raquel disfrutaba desde muy pequeña descubriendo los mejores los chocolates “gourmet” del mundo. Así fue como en 2.017 decidieron crear su propia marca, Kaitxo, para hacernos llegar los mejores cafés y chocolates.



Para la elaboración de los chocolates siguen un proceso artesanal, del haba a la tableta, una técnica artesanal que pretende potenciar al máximo el sabor del cacao. Sus chocolates además proceden de las mejores variedades de cacao del mundo, procedente de cultivos desarrollados en excelentes condiciones, de ahí su alta calidad y su pureza.



Hace unos meses tuve la suerte de acudir a una cata de este chocolate tan especial, donde nos explicaron cómo emplear los cinco sentidos para comprobar si estamos ante un chocolate de calidad, por aquí algunos tips:



Vista: si el chocolate tiene brillo, significa que la temperatura a la que se ha fundido es la correcta. Olfato: un buen chocolate desprende aromas… Oído: si al morder una tableta oímos un chasquido, significa que está en buen estado, y que se ha fundido de manera correcta. Tacto: con este sentido podremos determinar si el chocolate es refinado o no, si tiene mucha manteca de cacao… Gusto: a mayor porcentaje de cacao mayor será la intensidad de su sabor. Kaitxo se puede comprar en el Club Gourmet de El Corte inglés, en la Club del Chocolate y en la página web de Kaitxo.



No existe una Navidad sin un buen chocolate….

FLORES DE QUESO: Una propuesta muy original de la mano de Santiago Mohedano, un empresario, que aburrido de la situación actual, ha decidido emprender esta original aventura: Flores de queso. Maridajes sorprendentes, con quesos de altísima calidad (trabajan únicamente con quesos seleccionados nacionales), en los que destaca su original corte en forma de clavel, colocados delicadamente en cucuruchos de sabores tan tradicionales como el tomate, espinacas, carbón vegetal o chocolate.



Esta empresa nació a principios de este año, y promete ser todo un referente en el sector. Una idea muy original para sorprender a tus invitados en algún evento especial. La gastronomía se viste de fiesta para dar la bienvenida a un nuevo año, que promete ser, al menos un poquito mejor que este año 2.020…



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Cinco falsos mitos que te ayudarán a elegir un buen vino esta navidad El mundo del vino se ha convertido en una corriente cultural, de la que muchas personas hablan, pero no siempre con acierto La gastronomía se viste de fiesta El Gordo de Navidad es la lotería más fácil de ganar de Europa Análisis de los premios de la lotería en la Unión Europea y sus impuestos. Guía europea de recetas navideñas: ¿Cuál es la receta estrella de la Navidad en Europa? Los dulces se coronan como las recetas estrella en toda Europa, con manjares como Galletas de jengibre en Reino Unido, Tronco de Navidad en Francia, Vanillekipferl en Alemania o Pastel reina en Portugal Rafael Amargo repasa su trayectoria ensombrecida hoy por la polémica Entrevista en podcast al famoso bailaor que acaba de estrenar 'Yedra' en La Latina