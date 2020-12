Prescindir de las herramientas, el mayor avance del sector según sus usuarios, señala Termiser Comunicae

martes, 22 de diciembre de 2020, 11:19 h (CET) El uso de tantas herramientas para ayudar al montaje y desmontaje de los andamios en otros tiempos es ya cosa del pasado gracias a la sofisticación de sus fabricantes, que ha permitido un uso de estas estructuras mucho más rápido, eficiente y seguro, según apuntan los expertos de Termiser La venta de andamios en Madrid, así como en el resto de España, no se ha resentido en este año a pesar de las dificultades de la crisis sanitaria, puesto que la construcción ha sido uno de los sectores que menos ha detenido su actividad en plenas restricciones.

Los recursos estrella en el entorno laboral de las empresas del sector son los andamios, cuyos modelos actuales son muy diferentes a los que se podía acceder en el pasado, con grandes avances que facilitan el trabajo a quienes trabajan sobre ellos.

Entre las ventajas que ofrecen los últimos productos gracias al esfuerzo de sus expertos en fabricación, destaca el hecho de que no se necesitan herramientas para su montaje y desmontaje, lo que agiliza estos procesos en gran medida si se compara con otros tiempos.

Con unos sencillos pasos, se pueden ensamblar todas las piezas y los módulos que conforman estos equipos, según lo que dicta la normativa vigente acerca de la seguridad en estos entornos.

La seguridad, otra de las grandes prioridades del andamiaje

Una estructura que permite el trabajo en altura, teniendo en cuenta las características de estas tareas, debe garantizar en todo momento la integridad y la seguridad de los operarios, así como del material que se use para que no caiga al vacío y provoque cualquier percance a las personas que pasen por debajo.

Un fabricante de andamios como Termiser, con presencia y reconocimiento internacional, no se detiene en el empeño y la búsqueda de los mejores avances, medidas y componentes para alcanzar la máxima seguridad en este tipo de trabajos.

Los protocolos de fabricación y de mantenimiento de estos modelos tienen como objetivo esencial asegurar un trabajo efectivo sin dejar de pensar en la tranquilidad, confianza y, en última instancia, el rendimiento de los operarios.

Termiser es uno de los servicios más prestigiosos a nivel mundial en el diseño, fabricación, mantenimiento, venta y alquiler de andamios de todo tipo, buscando dar respuesta a las necesidades de los interesados en hacer uso de estos modelos tan sofisticados y adaptados a las condiciones para las que van a usarse, ya sea un trabajo de gran volumen o una pequeña tarea de mantenimiento.

