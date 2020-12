CRUDO inaugura su quinto local en el corazón literario de Madrid, en el Barrio de las letras

El pasado 17 de diciembre el nuevo local de CRUDO abrió sus puertas al público, superando las expectativas previstas De nuevo la marca CRUDO ha roto los esquemas. Con la nueva apertura de la marca, la franquicia ha puesto a disposición de los consumidores madrileños un carta ampliada y llamativa con platos internacionales y novedosos y los clásicos pokes y crudobowls que han llevado a la marca a los más alto en el sector de las franquicias de restauración saludable o healthy food y pokes.

La red de franquiciadores de CRUDO continúa creciendo de forma sólida y estructurada. Desde la central, valoran el auge de la marca a pesar del periodo difícil que ha supuesto el 2020 para el sector de la hostelería. No obstante, como se ha podido observar durante el segundo semestre del año en diferentes comunicados que ha emitido la central con nuevas aperturas y acciones de mejora corporativa y red de franquicias, CRUDO ha sabido anteponerse a la situación de crisis sanitaria impulsando y consolidando su modelo innovador y tecnológico, potenciando las entregas take away y delivery con plataformas con las que previamente trabajaba.

Un factor que garantiza el éxito de la enseña es su papel con la comunidad online, prestando especial interés en las acciones de comunicación enfocadas a los nuevos estilos de vida y al público más joven.

Actualmente CRUDO, que trabaja su expansión con la consultora Tormo Franquicias Consulting, se encuentra posicionada como una de las mejores oportunidades de emprendimiento e inversión dada la digitalización del concepto empresarial, su imagen de marca reputada y aclamada por los consumidores, y su operativa afianza y organizada. Todos estos factores se han recogido en el nuevo restaurante de Crudo que inauguró el pasado jueves 17 de diciembre de 2020 y cuya afluencia de público iba en aumento conforme pasaban las horas de apertura.

El nuevo establecimiento de CRUDO se ubica en el emblemático Barrio de las Letras, área de la capital muy conocida y transitada por residentes y turistas que buscan disfrutar del ambiente histórico, artístico y con vida. El establecimiento se sitúa en la Calle Echegaray nº 5 a un paso del Teatro Reina Victoria y el Teatro Español y la emblemática estatua de Miguel Cervantes. Su ubicación privilegia está concentrada en 70 m2 situados en una planta calle de estilo diáfano, cálido y jovial. El nuevo franquiciado ofrecerá todos los servicios disponibles para llegar a todo tipo de público que desee seguir disfrutando de los platos de CRUDO y sus productos orgánicos y comprometidos con el entorno, desde servicio a mesa cumpliendo toda la normativa vigente contra el COVID-19, servicio take away y servicio delivery.

El nuevo local cuenta con dos zonas de barra diseñado para crear un ambiente distendido, cálido e informal. Puede albergar varios comensales manteniendo las distancias de precaución sanitaria. En resumen, el quinto establecimiento de CRUDO está pensado para facilitar a los consumidores otro punto físico donde disfrutar de la carta de CRUDO.

Desde la central de CRUDO resaltan la buena acogida de este establecimiento: “Estamos muy contentos con la acogida de nuestro quinto establecimiento superando el 80% del aforo y lo más importante… superando las expectativas de ventas que teníamos para servicio delivery y take away. Orgullosos de tener a un franquiciado comprometido que apuesta por nuestra imagen y filosofía empresarial: hacer disfrutar al público con platos atrevidos, healthy y orgánicos”, y apuntan la incorporación de nuevas medidas al proyecto de CRUDO, y el apoyo continuado a los franquiciados como elementos esenciales para que la franquicia continúe creciendo.

El equipo de CRUDO sigue valorando la posibilidad de ampliar su red de locales a lo largo de toda la geografía nacional, contando ya con una cocina central que facilitará toda la operativa y distribución de productos, siempre manteniendo la frescura y calidad de los productos en packaging sostenible con el medio ambiente y orgánico, para ir en consonancia con la filosofía empresarial comprometida de CRUDO.

Para más información puede contactar con su departamento de expansión y atenderán sin compromiso su consulta.

Información:

Borja Sánchez

bsanchez@tormofranquicias.es

911 592 558