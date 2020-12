Las startups tecnológicas podrían ser la salvación ante una próxima crisis, según The Valley Comunicae

lunes, 21 de diciembre de 2020, 17:48 h (CET) Formación a través de apps, videojuegos sin consolas, recomendador de tallas para comprar en tiendas virtuales o cadenas logísticas más optimizadas, entre los servicios que dan respuesta a los nuevos hábitos y necesidades de los usuarios La llegada de la pandemia ha impactado en todos los sectores. No obstante, no todo ha sido negativo. La situación actual ha servido para impulsar la digitalización en España. Procedimientos que se veían muy lejos hace unos meses, como la adopción del teletrabajo a largo plazo, la educación virtual o la consolidación del eCommerce, se han implementado en tiempo récord, y de forma exitosa.

Los empresarios e inversores se han dado cuenta de estas tendencias y han comenzado a fijar su interés en los sectores que más han crecido recientemente. “Las startups y pymes que ofrecen soluciones tecnológicas para mejorar la calidad de vida de las personas y afrontar los obstáculos que ha supuesto la crisis actual, son claves para afrontar el futuro de la ‘nueva normalidad’. Por ello, se precisa -más que nunca- que los inversores pongan su foco en contribuir al desarrollo de estas pequeñas empresas que ofrecen servicios innovadores”, así lo explica Mike Cobián, partner fundador de The Valley Venture Capital, la gestora de fondos del ecosistema digital The Valley.

Prueba de ello es el hecho de que sectores como el comercio o el retail, por ejemplo, hayan podido seguir funcionando con normalidad gracias al eCommerce, o el importante papel que han tenido los servicios de entretenimiento virtual, como el streaming o el eGaming, para el ocio en el hogar. Los expertos de The Valley han identificado algunas herramientas y plataformas que están ofreciendo alternativas innovadoras para responder a los nuevos hábitos y necesidades que la pandemia ha generado en los consumidores:

Apps para la formación a distancia desde cualquier dispositivo: la formación ha adaptado su oferta y metodología para amoldarse a las nuevas circunstancias. Por un lado, se aprecia un auge del modelo híbrido que utilizan las escuelas de negocios para desarrollar sus programas, como puede ser el método The Valley Flow. De la misma forma se nota un claro crecimiento de las plataformas de eLearning. Ejemplo de ello es la plataforma Kokoro Kids, una mobile app cuyo objetivo es potenciar el desarrollo de habilidades cognitivas y emocionales de niños de 2 a 6 años a través de actividades y juegos, ofreciendo experiencias personalizadas para cada niño.

Videojuegos online en la nube, sin necesidad de consolas: el impacto de la pandemia ha propiciado que se pase más tiempo en casa y, en consecuencia, se busquen nuevas alternativas de entretenimiento. Las plataformas de contenido en streaming siguen ganando popularidad y, de la misma forma, cobran auge otras opciones de entretenimiento online como el cloud gaming, que permite jugar a videojuegos en la nube sin necesidad de tener una consola. Como prueba del crecimiento de este sector, está el caso de Nware, una innovadora plataforma española de cloud gaming que recientemente estrenó su versión Beta. Nware es una plataforma de la startup Cloudware SL, la cual este año cerró una ampliación de capital de 450.000€ con The Valley Venture Capital como lead investor.

Cadenas logísticas más optimizadas y con mejores condiciones para los transportistas: con el auge del eCommerce, el delivery, y el consumo online, ha surgido también la necesidad de potenciar los servicios de logística para hacerlos más avanzados, eficientes y sostenibles. En este sentido, destaca la necesidad de soluciones que, a través de la tecnología, mejoren la calidad de vida de los transportistas y que garanticen servicios rápidos, eficientes y con costes asequibles. Así, ha surgido Trucksters, una startup española que optimiza el mundo de la logística y la industria del transporte de mercancías de larga distancia con un innovador servicio basado en un sistema de relevos. Este servicio de transportes utiliza la Inteligencia Artificial y el Big Data con el objetivo de que la cadena logística sea más digital, rápida y eficiente, optimizar la gestión de camiones y mejorar la seguridad y calidad de vida de los transportistas.

Acertar con la talla exacta, también en la tienda virtual: el eCommerce se ha convertido en una vía de venta clave tanto para PYMES como para grandes empresas. Y es que el comercio online ha ayudado en gran manera a afrontar los obstáculos que ha traído la crisis, permitiendo mantener el flujo de la actividad comercial en diversos sectores y garantizando muchos puestos de empleo. En este contexto, han comenzado a proliferar diversas herramientas que ofrecen mayor eficiencia en el proceso de compra online. La plataforma uSizy, un recomendador de tallas para las tiendas online, es una de ellas. Mediante el Machine Learning se analiza a cada usuario de forma individual y personalizada para recomendarle la talla que mejor se ajusta en cada caso y prenda.

El desarrollo de estas plataformas, que ayudan a impulsar el desarrollo económico y social está propiciando que la inversión también se incline hace el ámbito digital. Especialmente en aquellas startups tecnológicas que operan en los sectores más punteros, como el eCommerce, la logística avanzada, la educación y el entretenimiento. Así, en su compromiso por impulsar el desarrollo económico y social a través de la innovación y la tecnología, The Valley Venture Capital ha invertido este año cerca de un millón de euros en 4 proyectos que, según el equipo gestor, son claves para salir reforzados de la situación actual: Kokoro Kids, Nware, uSizy y Trucksters.

Iñaki Sasiambarrena, CEO y partner fundador de The Valley Venture Capital añade: “Nuestra misión, además de apoyar financieramente a los emprendedores, se basa en ofrecerles todos los activos que tiene en la actualidad el ecosistema The Valley para que puedan crecer contando con el asesoramiento de un gran equipo de expertos. Es por eso que, hasta ahora, hemos enfocado nuestra inversión en diversos proyectos tecnológicos con gran potencial de crecimiento y que operan en los sectores donde están impactando las tendencias”.

