Gran éxito en la manifestación en contra de la LOMLOE en la que participa FSIE Madrid Comunicae

lunes, 21 de diciembre de 2020, 16:03 h (CET) La plataforma Más Plurales, en la que participa FSIE Madrid, convocó ayer una multitudinaria manifestación en coches para protestar contra la Ley Celaá. La respuesta ciudadana ha sido total, con miles de manifestantes en casi todo el territorio nacional que volvieron a reclamar una educación plural y libre Gran éxito en la manifestación convocada por Más Plurales, en la que participa FSIE Madrid, en contra de la LOMLOE

La convocatoria lanzada por Más plurales, con la importante colaboración de familias, colegios y trabajadores, entre los que se encuentran organizaciones como FSIE Madrid, ha sido apoyada por miles de ciudadanos, que desde sus vehículos han mostrado su rechazo a la LOMLOE.

Madrid ni entiende ni comparte una Ley que pretende la eliminación de dos ofertas educativas, la concertada y la educación especial, que han venido realizando un papel esencial dentro de la sociedad. Más plurales, tras recoger casi 2.000.000 de firmas contra una norma que no responde a los verdaderos problemas del sistema educativo, mostrará su oposición incluso más allá de la aprobación de la misma.

En este sentido, Más Plurales y FSIE Madrid vienen defendiendo con buen criterio la enseñanza concertada como modelo que asegura la libertad de elección de centro, y la valiosa labor que realiza esta red de centros, permitiendo a familias con menos recursos tener la posibilidad de escoger un colegio acorde a sus valores. Por su parte, la educación especial también ha aportado un valor muy importante gracias a los miles de trabajadores especializados que han sabido realizar su trabajo con brillantez, y siempre con un objetivo claro: la inclusión.

No se comprende una ley que nace sin consenso, sin diálogo y en un contexto socio sanitario complejo. El papel jugado por FSIE Madrid, sindicato mayoritario y representativo de los trabajadores de la Enseñanza Concertada y Educación Especial en Madrid, está siendo fundamental. En la jornada de ayer, fueron miles los compañeros que se lanzaron a la calle demandando medidas que consigan las condiciones laborales de los trabajadores.

Si la LOMLOE viera luz, ahondará en la ya existente desigualdad en las condiciones laborales de los docentes con respecto a sus compañeros de la enseñanza pública. Sería un duro revés para los trabajadores de la concertada y educación especial, según FSIE Madrid.

Se puede encontrar más información en la web https://www.fsiemadrid.es/ o a través de los perfiles sociales de la empresa: Facebook, Twitter e Instagram.

