Vector ITC analiza el impacto de la aceleración digital en la nueva era de bajo contacto Comunicae

lunes, 21 de diciembre de 2020, 15:56 h (CET) El reverso de esta situación de aislamiento físico es la mayor apertura digital. Gracias al ecosistema digital impulsado por los avances tecnológicos, la gente percibe que no es necesario salir de su hogar para cubrir sus necesidades. Este escenario se ha traducido en una nueva forma de economía: la Low Touch Economy, término popularizado por la firma Board of Innovation Este año el mundo llegó a detenerse casi por completo: en el segundo trimestre del 2020 el PIB español tuvo una caída del 21,5% respecto al mismo trimestre del año anterior. Después del parón, cuando el mundo aún intenta ponerse en marcha, los cambios suceden a gran velocidad y la incertidumbre pesa sobre el futuro de las empresas. Por ello, Vector ITC, grupo tecnológico y digital internacional, analiza el impacto de la aceleración digital en la nueva era de bajo contacto.

Antes de la llegada de la COVID-19 el mundo ya se encontraba en un proceso de cambio trascendental impulsado por los avances tecnológicos, pero la crisis ha ayudado a abrir los ojos a aquellos que aún eran reticentes a los avances que las nuevas tecnologías podían aportar. Hoy en día, las empresas intentan asumir un entorno de nueva normalidad reinventándose constantemente para poder ofrecer sus productos y servicios de la manera más segura. Un mayor uso y aceptación de las nuevas tecnologías es imprescindible para el reinicio tecnológico.

La situación de aislamiento físico ha causado una mayor apertura digital. Gracias a la posibilidad de tener un ecosistema digital impulsado por los avances tecnológicos, la gente percibe que en esta situación no es necesario salir de su hogar para cubrir sus necesidades (comunicación, ocio, actividad física, trabajo, etc). Este nuevo paradigma ha hecho que ciertos modelos de negocio hayan experimentado un fuerte impulso. Por ejemplo, la popularización de la entrega a domicilio y el e-commerce ha sido una tabla de salvación para muchas empresas, especialmente aquellas dedicadas al comercio minorista y a la hostelería. Los fabricantes deben buscar:

La modernización de herramientas, tecnologías y procesos que motiven a la fuerza laboral.

Nuevos modelos de comercialización que incluyan colaboraciones tecnológicas.

Una infraestructura digital que respalde una mayor capacidad y eficiencia empresarial. La interdependencia, y más específicamente la dependencia de procesos analógicos, se ha planteado como un obstáculo a superar durante esta crisis. En este contexto, surge el concepto de Low Touch Economy, no solo como descripción del fenómeno de adaptación de los negocios a la situación de pandemia, para garantizar la continuidad de su actividad, sino como reflexión de cómo esa adaptación de las empresas y las personas implicará nuevos hábitos, nuevos canales, operativas y tecnologías, que ya forman parte del presente, pero sobre todo del futuro.

En esta coyuntura, la tecnología emerge como eje vertebrador de la empresa del futuro. Tanto es así que, según Spiceworks, el 76% de las empresas planean implementar cambios tecnológicos como resultado de la pandemia, y el 44% de ellas, están acelerando sus planes de transformación digital. Especialmente aquellas de mayor tamaño, que no solo cuentan con mayor capacidad de inversión, sino que además tienen procesos y cadenas de suministro más complejas.

“En este reinicio de un mundo interdependiente, veloz y complejo, será clave definir una estrategia de aceleración digital resiliente y fundamentada en tecnologías emergentes, pero sin olvidar que la tecnología (que ha pasado de ser un elemento deshumanizador al mejor método para permanecer conectados e interactuar) es la que debe adaptarse al ser humano, y no al revés”, señala Rafael Conde del Pozo, Digital & Innovation director, Vector ITC.

Para más información sobre el tema, descargar su White Paper en el siguiente enlace.

Sobre Vector ITC

Vector ITC es un grupo tecnológico y digital internacional. Fundada en 2002 y consolidada como Vector ITC en 2014, cuenta con más de 2500 profesionales que ofrece servicios en España (Madrid, Coruña, Albacete, Córdoba, Segovia, Palma de Mallorca y Ávila) y a nivel internacional en las sedes de Perú, Brasil, Chile, México, Colombia, EEUU, Costa Rica, Paraguay, Reino Unido y Alemania.

En 2019 Softtek entra en el capital social de Vector ITC adquiriendo el 75%

Vector diseña y desarrolla iniciativas basadas en tecnología de vanguardia para impulsar el cambio digital y generar el mayor valor a las empresas, a los sectores de la economía y a la sociedad. Su ADN disruptivo unido a su experiencia técnica, de negocio y sectorial, ayuda a las empresas en sus retos y estrategias tecnológicas, desarrollando proyectos innovadores, implantando soluciones y productos digitales exclusivos, y siempre en base a una cultura centrada en la innovación y en la nueva era digital.

También forman parte de Vector ITC: Keyland, especialista en la implantación de tecnología para la industria; Management Consulting, centrada en servicios de consultoría estratégica; Ágora, expertos en soluciones tecnológicas para la cadena de suministro; y La Moderna, agencia de marketing y comunicación.

