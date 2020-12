Principales causas de Impagos: la necesidad de una estrategia eficaz Comunicae

lunes, 21 de diciembre de 2020, 15:32 h (CET) Problemas de liquidez, financieros, económicos, fortuitos, pésima gestión, falta sistema cobro, emocionales entre las principales causas de Impagos. Modellica Collection Suite de GDS Modellica a través de la potencia que aportan los datos y análisis, permite ayudar a las empresas a incrementar los ingresos automatizando y agilizando el proceso de cobro La actual situación de la crisis del covid-19, según el Informe Europeo de Pagos de Intrum, ha llevado a cuatro de cada cinco empresas españolas a extender sus condiciones de pagos a proveedores para no dañar la relación con sus clientes. Numerosas empresas y autónomos han visto deteriorada su situación financiera y mermada su capacidad para cumplir con las obligaciones de pagos con repercusión no sólo en la liquidez sino en su plantilla o equipo de trabajo. En un año se ha multiplicado por cinco el porcentaje de organizaciones que considera que el riesgo deudor aumentará el próximo año. Existe una creciente presión sobre las organizaciones para reclamar la deuda impagada con unas tasas de incumplimiento actuales en un mercado global cada vez más competitivos.

GDS Modellica dispone de la solución Modellica Collection Suite que, a través del valor que aportan los datos y su análisis, permite ayudar a las empresas a incrementar los ingresos automatizando y agilizando los procesos de cobro. El Debt Management o Plan de Gestión de la Deuda es una de las soluciones eficaces de GDS Modellica que ofrece a las empresas una segmentación precisa de cuentas deudoras y con una visibilidad de los datos de los clientes personalizados one-to-one en un contexto en tiempo real. Analiza los datos y administra la experiencia del cliente para comprender su comportamiento, sus mensajes específicos y determinar cuál es el riesgo del cliente. Así consigue orientar estratégicamente las interacciones con el fin de aumentar las recuperaciones, orientar las acciones de cobro, automatizar las decisiones y aumentar la retención de los clientes llevando a cabo interacciones de mayor calidad.

Entre las principales causas de los impagos, y cómo influyen en la deuda, señalan en GDS Modellica:

- Problemas de liquidez y financieros, a veces las empresas no disponen de fondos suficientes para hacer frente a los pagos operativos y financieros produciéndose un cash flow entre cobros y pagos por un breve espacio de tiempo.

- Motivos económicos, la empresa no puede hacer frente a sus pagos por diferentes circunstancias, la más frecuente es la bajada de los ingresos o ventas.

- Las causas fortuitas, circunstancias que surgen de manera repentina y alteran el devenir empresarial ya sea por una enfermedad, siniestro, irrupción de un competidor en el mercado…

- La pésima gestión o dejadez, acarrea enormes perjuicios para los proveedores y un incumplimiento de las obligaciones y pagos.

- La falta de un sistema de cobro de facturas, o sistema informático que detecten los impagos y su acumulación, sin un sistema de control las deudas pueden acumularse o advertirse demasiado tarde. Y, por último,

- Razones emocionales, también son relevantes, van más allá de las buenas maneras y la educación, las malas formas no suelen reflejar buenos resultados en cuanto a recobro.

Las empresas han de prepararse ante la localización del riesgo y del recobro. Antes de firmar con un nuevo cliente hay que dejar muy claro ciertos requisitos básicos, en concreto: las condiciones de pago, la forma de pago, el aplazamiento de este si se produjera, tener cuidado con aquellos clientes que hayan sido rechazados por la competencia y las condiciones de la operación. Los impagos se producen, muchas veces, por no haber actuado con suficiente previsión. Hoy en día existen algunos mecanismos que evitan, prevén y previenen con antelación el riesgo de morosidad, un ejemplo: Modellica Collections Suite. Una solución eficaz, como se ha indicado anteriormente, altamente configurable y que cumple con una amplia variedad de requisitos de cobro. En cada etapa del ciclo de vida del crédito se aplican los tratamientos adecuados para restaurar el pago y mantener el cumplimiento. Además, también se utiliza como herramienta eficaz en estrategias de segmentación, comunicación y decisión, que utilizan análisis predictivos, modelos y puntuaciones para priorizar los esfuerzos de recuperación.

GDS Modellica es una empresa que provee tecnología - analítica y de gestión de decisiones, así como consultoría especializada en los procesos de riesgo de crédito. La compañía ayuda las organizaciones a potenciar el proceso de toma de decisiones interconectadas en cada etapa del ciclo de vida del cliente generando relaciones rentables con los clientes gracias a su conocimiento, tecnología y mejores prácticas de la industria. GDS Modellica lleva más de 16 años colaborando con éxito con cientos de instituciones financieras, minoristas, aseguradoras y diversos sectores.

