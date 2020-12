Robots Gallery acerca la soldadura robotizada a las PYMES Comunicae

lunes, 21 de diciembre de 2020, 15:19 h (CET) El reciclado de equipos y complejos de soldadura se suma a su oferta de robots industriales recuperados, facilitando el acceso a tecnologías hasta ahora sólo al alcance de mercados como el de la automoción Robots Gallery, dedicada a la compra, venta y reciclaje de robots industriales usados, ha ampliado su catálogo para acercar la soldadura robotizada a las pequeñas y medianas empresas, incorporando a su oferta el reciclado de equipos y complejos de soldadura.

La soldadura con robots o soldadura robotizada, comenzó tímidamente su andadura en la industria en los años 60, y fue especialmente a partir de los años 80 cuando mostró todo su potencial gracias a su adaptación a la producción de automóviles. La complejidad y altos costes de implementación, así como la falta de experiencia dejaron en un primer momento la soldadura robotizada como un lujo al alcance de las compañías más grandes, dando paso poco a poco a otras grandes industrias. Actualmente las nuevas tecnologías están normalizando el uso de robots industriales a través de aplicaciones más fáciles de usar que están popularizando la robótica industrial en cada vez más ámbitos: el uso de robots usados y reciclados abarata los costes y acerca aún más estos automatismos a casi todos los bolsillos.

“El primer mundo es cada vez más consciente de la necesidad de la conversión de la producción a un entorno automatizado que aumente la eficiencia, seguridad y la competitividad, reduciendo costes y margen de error, y evitando gracias a ello la deslocalización de las plantas de producción a países con una mano de obra más barata. Los robots industriales de ocasión son una solución económica y eficiente, y en ámbitos como la soldadura supone algo absolutamente fundamental: no sólo para las grandes empresas, sino destacadamente para muchas pequeñas y medianas empresas que se ven cada vez más lejos de la competencia. La soldadura con robots es el futuro y Robots Gallery quiere acercarlo a todos los bolsillos, "afirma José Gay, fundador de la compañía.

Robots Gallery está viendo exponencialmente ampliada su expansión internacional, gracias a una oferta flexible y acorde a las necesidades de un mercado global cada vez más adaptado y dependiente de las nuevas tecnologías.

Con presencia en más de 30 países de todo el globo, la joven empresa amplía constantemente su alcance y oferta de servicios gracias a una extensa red de empresas asociadas y colaboradoras que trabajan día a día con los robots industriales de seis ejes, versátiles y adaptables a casi cualquier entorno. Los robots usados son la especialidad de la casa, y su recuperación y readaptación resulta clave en el acercamiento de las nuevas tecnologías a cada vez más mercados.

“La mano de obra no desaparecerá con el uso de la soldadura robotizada: la supervisión, preparación y programación seguirán siendo tareas básicas y los operarios trabajarán cerca de los robots industriales en todo momento: un equipo que aumenta la eficiencia, incrementa la seguridad y reduce plazos y costes. La cuestión radica en mejorar la eficiencia en última instancia, que es lo que nos hará más competitivos”.

Actualmente la demanda de personal cualificado en robótica está en constante crecimiento, así como la de mano de obra cualificada para la soldadura: en ambos casos se demuestra que se está ante una necesidad de adaptación a esta nueva situación, en la que las tareas robotizadas van a tener un papel clave. Soldadura por arco, punto a punto, por resistencia, TIG, MIG, láser o la flexible soldadura por plasma: la robótica se adapta a todas las opciones. La robótica industrial usada no sólo resulta una solución sostenible ecológicamente, sino que es adaptable a cualquier necesidad productiva.

Fuente: Servicios Periodísticos

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.