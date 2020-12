106 Ayudas Técnicas donadas en la I Campaña de Recogida del BAT Comunicae

lunes, 21 de diciembre de 2020, 15:23 h (CET) La primera campaña de donaciones del Banco de Ayudas Técnicas, BAT Municipal, ha sido un éxito por el alto nivel de respuesta de toda Bizkaia Gracias a la colaboración de ayuntamientos, entidades asistenciales, medios de comunicación y de todo su entorno, han conseguido más de 100 donaciones. También una amplia difusión para concienciar sobre la necesidad de estos artículos y su importancia en el bienestar de quienes los necesitan.

Para conseguir este movimiento, han contando con el apoyo de 23 ayuntamientos, más de 10 entidades residenciales y hospitalarias, y los principales medios de comunicación de Bizkaia. Todos ellos han colaborado difundiendo información con carteles y medios digitales, con publicidad gratuita y con artículos o entrevistas sobre la Campaña de Recogida.

Esto ha permitido que la campaña llegue a todos los ámbitos y todavía se siga extendiendo la noticia. Aunque concluyó el 16 de noviembre han seguido recibiendo llamadas casi a diario para seguir ofreciendo artículos de ayuda. “La campaña se sigue difundiendo por el boca a boca y se nota que el BAT empieza a ser conocido por toda Bizkaia”, comenta su coordinador, José Manuel Blasco. Para valorar bien su alcance, hay que tener en cuenta que además de quienes han realizado donaciones, ha habido mucha más gente interesada en donar pero que al final no ha podido; bien por el tipo de artículos, porque no eran reutilizables o por otros motivos.

Con los artículos recibidos han aumentado las unidades de camas articuladas, grúas domiciliarias y sillas de aseo, que es lo que más les están demandando, y han podido incorporar nuevas referencias muy interesantes al catálogo inicial. Ahora disponen de sillas de ruedas especiales, sillas eléctricas, varios pedalier, alzadores de inodoro y hasta de algún aparato para tomar la tensión.

En total se han recogido 106 artículos. Una parte de ellos están seminuevos y basta con realizar una limpieza y desinfección a fondo para poder prestarlos. Otros requieren de una puesta a punto que realizarán de forma paulatina a medida que lo permitan los recursos, para ir incorporándolos al catálogo de préstamos.

Inés Venero, presidenta del BAT, valora que “con este acopio de material ya estamos preparados para poder desplegar este servicio solidario en más municipios y esperamos firmar pronto acuerdos con varios ayuntamientos importantes. Además, nos da mucha confianza cómo ha respondido la ciudadanía para seguir organizando a futuro nuevas campañas de donaciones”.

Desde el BAT quieren enviar un sentido agradecimiento a todas las personas que han colaborado en la campaña; a ayuntamientos y entidades que la han impulsado y a los medios de comunicación que les han ayudado. Su apoyo ha sido fundamental para superar las dificultades impuestas por la pandemia y conseguir buenos resultados.

Fuente: Servicios Periodísticos

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.