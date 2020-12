La independencia judicial no admite negociación

Parece que hay unanimidad en el CGPJ para seguir adelante con los nombramientos que estaban pendientes. Entre diciembre y enero quedará cerrada la cuestión, pero el PSOE y Unidas Podemos, muy dados a poner palos en las ruedas y ‘envenenar’ a los caballos, han registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para limitar las funciones del Consejo cuando finalice su mandato. Esa es la situación actual. No dudo que estas formaciones socialcomunistas esconden algo duro y crudo; quieren atar corto a la Judicatura y someterla a sus antojos al más puro estilo chavista. No estaría mal que releyeran la Constitución y recordaran la independencia de los jueces. Es un error que sean los partidos políticos quienes propongan a los cargos. Algo que nunca debió hacerse. Hasta la Unión Europea se ha pronunciado al respecto. Pero en España, los políticos son excesivamente ‘sui generis’. Algo que podía haberse resuelto hace tiempo, con la llegada de Unidas Podemos y el veneno que inocula a su discurso va a resultar más complicado. Esta última formación es ajena a lo democrático y tan sólo lo son de boquilla por la mañana y de pico por la tarde.



Leí el lunes que el gobierno de los jueces iba a designar esta semana --ya lo habrá hecho cuando esto se publique— a varios altos cargos. Hablamos del presidente de la Audiencia Provincial de Cáceres, el presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, el presidente del TSJ de Asturias y el correspondiente de Castilla y León. Es una medida que me parece acertada porque no se puede consentir la represión a los jueces y mucho menos las amenazas. Alguien debería explicar al Gobierno que se están jugando los fondos europeos y, mientras Europa advierta tintes dictatoriales hacia los jueces, los fondos se retrasarán. Por cierto, los PGE de 2021 dependen de esos dineros ya que cientos de partidas están supeditadas a ellos. Ahí lo dejo.

Todos estamos de acuerdo en que hay que despolitizar las instituciones. Europa debe conocer en profundidad las tropelías que pretende el ‘bichavito’ represor. Ni un paso atrás ante las dictaduras encubiertas. Ningún país desarrollado puede consentir la brutal ofensiva que pretende el comunismo. Desde mi punto de vista es urgente que el Consejo General del Poder Judicial recupere su derecho de elección para todos sus miembros, sin excepción.



El poder ejecutivo tiene sus funciones, pero cumple mal y abusa de ellas. ¿Para qué quiere el gobierno de Sánchez e Iglesias robar paja en corrales ajenos? ¿Qué parte de la división de poderes no entiende el Ejecutivo? ¿Y tiene en su seno profesores de derecho constitucional o simplemente cafres sin la formación necesaria? Creo recordar que la materia de Derecho Constitucional la impartían el presidente y Carmen Calvo, al menos. ¿Ya han olvidado el contenido?



¿Acaso los jueces no tienen nada que decir de su propia reforma? “El gobierno tiene la obligación de someter sus anteproyectos al informe del Pleno de este CGPJ…”. No es el caso de las proposiciones de ley, aunque puede hacerlo si lo desea. Hay muchas cuestiones que funcionan rematadamente mal porque el socialismo quiere controlarlo todo; es más, fue en la época de Felipe González cuando empezó a hacerse así de mal. Y, como siempre, la “derechita cobarde” encerrada en su cascarón. A eso pretendieron llamarlo Pacto por la Justicia, pero no era otra cosa que un intento de desvirtuar la democracia.



Bruselas va a ‘amenazar’ con el retraso de la entrega de los fondos si no se garantiza la independencia judicial. Unidas Podemos pretende ‘dinamitar’ el Poder Judicial, sobre todo porque se siente acorralado y porque le llueven los casos oscuros, sin contar los que le ‘lloverán’. De momento están en capilla una decena de causas, pero tranquilos porque la enumeración será bastante más larga cuando la Judicatura investigue el abandono de las residencias de ancianos, los miles de muertos por negligencia o el abuso y tráfico de influencias con el material sanitario inicial.



¿Apostamos?

Es intolerable que los partidos pretendan mangonear la Justicia. Los jueces ya han dicho basta porque no pueden consentir el ninguneo de cuatro ‘mataos’ sólo preparados para las algaradas, los gritos y la verdulería, pero no para construir ni mantener o sujetar unas estructuras democráticas firmes. Sánchez e Iglesias pretenden el control de todo, pero lo van a tener que sudar y ni así lo van a conseguir.



En España no se va a consentir que se destruya uno de los pilares del Estado de derecho. Y mucho menos que se inicie la senda bolivariana de las repúblicas bananeras. La cordura entre los magistrados del CGPJ se ha impuesto. Ese ha pedido al Congreso que recabe su opinión y la de la comisión de Venecia antes de acotar y cercenar las funciones que le son inherentes. ¡Cuatro de los miembros del CGPJ deberían dimitir sin demora y el ‘bocazas’ debería ser el primero!



La independencia judicial no admite negociación. Los magistrados deben hacer frente al despropósito del Ejecutivo. La ciudadanía no va a dudar en apoyar a los jueces y, si necesario fuera, correr a gorrazos a tanto verdulero, perroflauta, inexperto y ‘bocachanclas’ declarado del gobierno comunista con cintas y luces socialistas. ¡Qué bien haría el gobierno español si fuera capaz de ser dueño de sus silencios porque esclavo de sus palabras ya lo es!