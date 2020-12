La exitosa autora, doctora en Medicina, y especialista en trastornos del sueño, pública su tercera obra con la Editorial viveLibro Después de publicar los aclamados títulos La medicina emocional y El efecto tarta, Marisa Navarro publica su nuevo libro de autoayuda Las ruedas dentadas con la Editorial viveLibro.

Marisa Navarro es doctora en Medicina, máster en Gerontología y Salud por la Universidad de Alicante y especialista en trastornos del sueño por la Universidad Complutense de Madrid. Desde hace más de veinticinco años ejerce como médica psicoterapeuta en su consulta de Alicante. También es profesora, conferenciante, comunicadora y ponente en universidades foros de salud. Es autora de los libros La medicina emocional y El efecto tarta. Publica artículos en revistas científicas de ámbito nacional e internacional y colabora semanalmente en espacios de salud en medios de comunicación, entre los que destacan RTVE, Radio Intereconomía o Telemadrid. Mantiene contacto con sus seguidores a través de las redes sociales, sobre todo en su perfil de Instagram y a través de su página web http://www.marisanavarro.com . Es una persona comprometida y solidaria, y ha sido presidenta de la ONG Medicus Mundi en la Comunidad Valenciana durante más de diez años y Rotaria desde hace quince.



Sinopsis del libro

Todas las personas estén donde estén, tienen emociones y pensamientos que no les gustan y que les crean sentimientos que desearían no tener porque les hacen sufrir. Y también todos, en ocasiones, tienen que lidiar con relaciones que no son como les gustarían que fueran. Por consiguiente, se autocastigan, tienen miedos y preocupaciones, y se obsesionan por algo. Se duelen las pérdidas y se sienten frustrados e indecisos sobre qué camino tomar. Y todos, absolutamente todos, pasan por malas rachas y buscan consuelo, respuestas o justificaciones cuando la vida se tuerce en algún sentido. Porque todos son, ante todo, humanos, y si de algo tratan los buenos libros de autoayuda es de la humanidad que define a todos como personas. Y es que los buenos libros de autoayuda no hacen milagros, pero ayudan a que los milagros las hagan las personas por sí mismas.

