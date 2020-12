La decoración slow como terapia de interiorismo, por Muebles Industria Comunicae

lunes, 21 de diciembre de 2020, 08:04 h (CET) La prisa es el estilo de vida del siglo XXI. La sociedad ha desaprendido a vivir corriendo de un lado a otro sin valorar las pequeñas cosas que regala la vida. La slow life es una forma de desaceleración y una de sus vertientes es la slow deco. Un tipo de decoración del futuro que viene a romper las demás tendencias En una sociedad atropellada por las prisas se necesita hacer cambios en las costumbres de las personas en todos los ámbitos, con la finalidad de valorar el ahora. Uno de esos ámbitos es el interiorismo. El hogar de una persona es el reflejo de su estilo de vida y si lo que se pretende es conseguir un cambio, este debe comenzar a partir de la decoración del hogar. Es muy importante reflejar las costumbres de una persona en el aspecto de su hogar, un hogar que lo acompaña y que respira en sintonía.

Es por este motivo que Muebles Industria, una empresa profesional y especializada en muebles e interiorismo, recomienda la slow deco como modo de vida, que además será tendencia en el año 2021. Esta tendencia decorativa que tiene origen en Roma tiene mucho más sentido cuando se traslada a esta nueva filosofía de la slow life, una filosofía que gira en torno a la tranquilidad y a la calma, a la vida sosegada y simple, una tendencia decorativa que se ha extendido a muchos más países y culturas.

“Si te planteas hacer reforma y comenzar a convertir tu casa en un lugar de simpleza, tranquilidad y relajación, el primer paso es dejar atrás los muebles grandes y toscos que ocupan demasiado espacio. Se trata de conseguir espacio en la casa, no de sobrecargarla. Lo mejor es optar por muebles más pequeños, simples y bajos, un estilo que nosotros siempre hemos promovido”, afirma Muebles Industria. Por lo tanto, se trata de conseguir armonía y espacios que se comunican entre sí.

Este es el primer paso de la slow deco, conseguir una estructura, una división y una distribución de los muebles armoniosa. El segundo paso es hacer una elección inteligente de los materiales de los muebles del hogar. La slow deco es un estilo que aboga por la naturaleza, por lo que los materiales que se deben escoger son provenientes de la naturaleza: madera, metal, piedra, etc. Nada de plástico. Los mejores materiales son el pino, el mármol y los textiles hechos de fibras naturales como el lino.

Los colores también deben transmitir naturaleza, por lo que hay que optar por tonos tierra, verdes, beiges y azules neutros. Estos colores tan neutros darán luz al hogar y transmitirán calma y simpleza.

