Más de un centenar de detenidos en nuevas movilizaciones contra Lukashenko en Bielorrusia

lunes, 21 de diciembre de 2020, 02:18 h (CET)

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La Policía de Bielorrusia ha confirmado que unos 100 manifestantes -- 151, según organizaciones pro Derechos Humanos -- han sido detenidos este domingo durante una nueva protesta en la capital, Minsk, contra el presidente, Alexander Lukashenko. "Los participantes de eventos no autorizados fueron advertidos repetidamente sobre la inadmisibilidad de acciones ilegales, después de lo cual las personas más activas fueron detenidas: alrededor de 100 ciudadanos", comunicó la entidad a través de su canal de Telegram, en un mensaje recogido por la agencia oficial de noticias rusa Sputnik. La ONG Viasna ha informado de 151 personas detenidas, la inmensa mayoría de las cuales suelen acabar en libertad a las pocas horas de su detención. Bielorrusia lleva siendo escenario de protestas desde el pasado 9 de agosto por los resultados de las elecciones presidenciales que revalidaron un nuevo período del actual mandatario. Según el recuento oficial, Lukashenko obtuvo el 80,1 por ciento de los votos, seguido de la líder de oposición, Svetlana Tijanovskaya, con el 10,12 por ciento. La oposición bielorrusa denunció numerosas irregularidades electorales y exige una repetición de los comicios, opción que Lukashenko descartó. Varios países, entre ellos Estados Unidos, miembros de la Unión Europea, el Reino Unido y Ucrania, no reconocen como legítima la reelección de Lukashenko. Rusia, China, varias naciones del espacio postsoviético, Cuba, Venezuela, Nicaragua y Turquía, entre otros, dieron por válidos los resultados de la votación. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

