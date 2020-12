Magnetoterapia: cómo mejorar gracias a los campos magnéticos, por BIOMAG

El objetivo de la magnetoterapia es apoyar y activar los mecanismos de regulación y defensa del cuerpo de la manera más natural posible, de forma no invasiva, actuando directamente en el corazón de las células La magnetoterapia es un método que se utiliza desde hace miles de años para ayudar a los organismos debilitados a recuperar su vitalidad, en particular en el caso de convulsiones articulares vinculadas a la artrosis, la artritis, la osteoporosis, etc., pero también en casos de tensión (estrés, insomnio, dolor de espalda, etc.) o de mala circulación sanguínea. Por lo tanto, está particularmente indicado para:

Circulación de la sangre,

Oxigenación de los tejidos,

La actividad celular del cuerpo… El principio, que es muy simple, consiste en estimular las células que son la base del buen funcionamiento de los órganos y las articulaciones y que, al debilitarse, ya no dan al cuerpo lo que necesita para estar en forma.

Origen y principio de la magnetoterapia

El origen de la magnetoterapia se basa en los campos magnéticos que están entre las más antiguas energías terrestres de vital importancia para el hombre. El centro de la Tierra en sí mismo consiste en un enorme núcleo de hierro magnético que emite un poderoso campo magnético en medio del cual se vive.

En cuanto a los seres humanos, "somos puro magnetismo". De hecho, en cada una de las articulaciones, en el corazón de las células, hay un campo eléctrico natural que a su vez genera un campo magnético.

El papel de estos campos magnéticos es regular el metabolismo celular y participar en la regeneración permanente de los tejidos.

Sin embargo, con el tiempo y debido a los traumatismos en el cuerpo, estos campos pueden ser interrumpidos. Esto es lo que se observa en las dolencias relacionadas con las patologías reumáticas.

Manifestaciones de artrosis, artritis, osteoporosis, dolores articulares y musculares, etc., como inflamaciones, hinchazones, osteofitos, hernias... son todos signos de una mala circulación de los campos magnéticos.

Por lo tanto, es esencial, tan pronto como se detecta un problema articular, dolores posturales, musculares o de circulación, tomar las medidas necesarias para reequilibrar el curso normal de la actividad electromagnética del cuerpo.

¿Cómo actúa la magnetoterapia sobre el dolor?

La magnetoterapia se practica en sesiones de unos veinte minutos durante las cuales la zona dolorosa a tratar se pone en contacto con aplicadores que contienen bobinas de cobre que emiten campos magnéticos.

La sucesión de sesiones debe conducir al restablecimiento de los equilibrios y potenciales necesarios para un estado de buena salud. Por lo tanto, entre las virtudes de la magnetoterapia estará mejorar las dolencias en general relacionada con:

Reumáticos con dolor crónico y/o degeneración de tejidos.

Las personas que necesitan asistencia para la aceleración de la reconstrucción ósea.

Los deportistas, especialmente en el caso de contracturas musculares, tendinitis, etc.

Víctimas de dolores relacionados con la actividad, pero a veces también relacionados con el estrés y la tensión en general.

Personas que se preocupan por mantener un buen equilibrio general en todo momento... La gama de campos utilizables es muy amplia en cuanto a frecuencias e intensidades, lo que permite adaptarse lo mejor posible a la patología que se está combatiendo, siempre con respeto al organismo, sobre la base de señales muy cercanas a las señales biológicas del cuerpo humano. De esta manera, se actúa en el corazón de las células, directamente sobre las causas de las dolencias, sin dañar la piel, los tejidos o cualquier otro órgano.

Elegir los imanes adecuados

Cualquier imán no puede ser utilizado con fines terapéuticos. Los imanes necesarios para cada dolencia están disponibles en lugares especializados.

Dónde encontrarlos

En farmacias y tiendas especializadas en magnetoterapia. Algunos médicos a veces los prescriben.

Su eficacia depende de su calidad. "Para comprobarlo, hay que prestar atención a su persistencia, es decir, a su potencia". Para calcular esto último, la unidad de medida es el Gauss.

¿Qué tamaño?

"Cuanto más grande sea la zona de dolor, más aconsejable es utilizar imanes grandes (15 o 25 mm de diámetro), se evita tener que poner varios".

¿Qué puede hacer la magnetoterapia?

El objetivo es proporcionar una solución de magnetoterapia muy sencilla en casa que pueda utilizarse de forma independiente cuando, donde y como quiera, para encontrar la comodidad que desea en su vida.

Por lo tanto, si no se tiene ninguna contraindicación, es receptivo a este método y se está dispuesto a encontrar una solución para superar su dolor y molestias, la magnetoterapia es la solución ideal para ayudar a alcanzar su objetivo.

Siempre consultando con un especialista para que aconseje el numero de sesiones y la intensidad conveniente según la dolencia.