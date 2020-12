IMAGINA TU BODA: ¿Por qué las bodas después del Coronavirus serán aún más bonitas? Comunicae

viernes, 18 de diciembre de 2020, 16:28 h (CET) Estos tiempos son de gran incertidumbre para los novios que planearon su boda para el 2020, muchos se han visto obligados a esperar hasta que la situación sea más estable. Si parece imposible imaginar lo que sucederá, ya hay signos alentadores para las bodas después del Coronavirus Tras las primeras estadísticas y previsiones inciertas del mundo de las bodas, parece que ahora está surgiendo un nuevo dinamismo. Todo lo que se tiene que hacer es seguir estos consejos que IMAGINA TU BODA que se escribe a continuación.

¿Qué esperar de las bodas después del coronavirus?

La pandemia del Covid-19 ha afectado prácticamente a todas las áreas de la vida, en particular a los grandes eventos. El crecimiento de la industria de las bodas se ha considerado tradicionalmente imparable, incluso cuando las tasas de bodas mundiales parecían estar cayendo drásticamente.

En los últimos años se había producido un aumento de los gastos en estas celebraciones, relacionado con el deseo de tener una ceremonia cada vez más lujosa y elaborada. En resumen, perfecto para los medios sociales, pero con un poco menos de alma.

Aunque muchas decisiones parecen estar todavía fuera del alcance de los futuros novios, como las relacionadas con la reapertura de los locales o la posibilidad real de celebrar la boda, muchas parejas ya están eligiendo intencionadamente reducir la celebración de su boda o realizarlo mediante matrimonio en streaming.

Para la novia estar impecable el día de su boda es muy importante, así como la fiesta, pero con menos invitados y menos "adornos".

Esta decisión de reducir los invitados no se basa sólo en consideraciones financieras y de seguridad. Sobre todo, la pandemia ha llevado a las parejas a reevaluar sus prioridades. Algunos aspectos que antes creían no negociables se han vuelto redundantes en el punto álgido de una pandemia mundial.

Un nuevo espíritu

Aunque es inevitablemente un poco triste reducir los invitados de una boda, muchas novias ya están contando cómo esta situación está cambiado su perspectiva de las cosas.

Al final, se trata de casarse con la persona a la que se ama y celebrar un día de amor, lo más impórtate es relajarse antes de la boda. Hay tantos otros momentos por delante para cada pareja, y ahora más que nunca, el día de la boda es una oportunidad para mirar hacia el futuro.

Dentro de unos años, la idea de casarse en medio de una crisis global será una aventura para contar a los nietos. Las bodas después del Coronavirus serán probablemente también una oportunidad para celebrar no sólo la unión de dos personas, sino la oportunidad de seguir adelante y dejar todo atrás.

Todo estará bien, de verdad

Además de una nueva esperanza y el deseo de los recién casados de reaccionar y dejarlo todo atrás, una nueva ilusión está surgiendo en aquellos que durante años se han involucrado seriamente en contribuir a la felicidad de cada pareja. Las empresas relacionadas con la organización de bodas afrontan con optimismo un futuro esperanzador.

Cómo posponer la boda sin que cunda el pánico

Ninguna pareja querría verse obligada a posponer su boda, pero a veces no es posible evitar un cambio de fecha.

Esta es la situación actual de muchas novias y novios que han pasado meses planificando bodas y luna de miel en primavera, verano y otoño, para terminar, encontrándose frente a las impredecibles consecuencias de la pandemia COVID-19.

Si bien es indudablemente una decisión difícil de tomar (pero en algunos momentos del 2020 ha sido totalmente obligatoria) y la idea de volver a planificar la celebración en la que se ha trabajado tanto puede parecer abrumadora, se puede hacer.

En lugar de entrar en pánico, es hora de planear.

Reducir la lista: ¿sí o no?

Hay muchas razones para abordar el futuro de 2021 con optimismo, pero una cosa que 2020 ha enseñado es que a veces (incluyendo las bodas) es mejor tener cerca sólo a las personas que realmente importan.

Una vez que se ha decidido una nueva fecha para el próximo año es importante pensar en la lista de invitados: puede que se quiera invitar exactamente a las mismas personas, pero la lista también puede ser mucho más corta que la original.

Lo importante es discutir esto en pareja y compartir la misma decisión.

Si se decide acortar la lista y dejar de invitar a alguna de las personas a las que ya se han enviado invitaciones, es aconsejable ponerse en contacto con ellas directamente y explicarles por qué se ha cambiado de opinión.

¿Qué hacer con las invitaciones impresas?

Si la boda se ha pospuesto unos meses de la fecha prevista, es probable que ya se haya impreso las invitaciones de la "primera cita".

Sin embargo, no significa que haya que tirarlas y reimprimirlas: se puede usar un poco de creatividad para adaptarlas.

Todos lo entenderán: después de todo, la razón por la se tiene que posponer una boda es del dominio público.

¿Qué hay del “tema o motivo” de la boda?

Si se había decidido casar en el verano de 2020, pero ahora se está planeando hacerlo para el otoño de 2021, lo más probable es que se tenga que revisar el tema o los colores de su boda.

Especialmente, para mantener los costes de las flores, se tendrá que optar por las flores de temporada, que definitivamente tendrán una paleta de color diferente.

Lo mismo ocurre con la inspiración: una boda tropical al aire libre es genial en verano, pero no es adecuada para la temporada de otoño, especialmente si se ha elegido un lugar cubierto.

Confiar en los proveedores

Confiar en los proveedores es un requisito previo para posponer una boda sin problemas. Los desafíos ofrecen la oportunidad de pensar en soluciones creativas e innovadoras, sólo hay que dejar la puerta abierta a cosas nuevas.

Confiar en los proveedores da la oportunidad a los organizadores de bodas de mostrar las habilidades y cualidades construidas a lo largo de los años de experiencia, y también les anima a hacer la ceremonia aún mejor.

Además, muchas pequeñas y medianas empresas se han visto duramente afectadas por la crisis: apoyarlas es la mejor manera de asegurar una transición de este momento de incertidumbre a un futuro más brillante.

