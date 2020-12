'El libro del búho', de Diego Pérez Martínez recupera la esencia de los géneros de fantasía y de aventuras Comunicae

viernes, 18 de diciembre de 2020, 15:55 h (CET) Comienza con esta novela una saga prometedora e imaginativa llamada 'Válorix' Más de tres años le ha llevado al escritor afincando en Francia, Diego Pérez Martínez, la escritura de su primera novela El libro del búho. Una novela de fantasía y aventuras que narra la investigación de cuatro niños sobre algunos sucesos extraños que comienzan a ocurrir en el pueblo donde viven: San Cipriano del Valle.

"Soy un escritor de brújula: me dejo llevar por la historia y las fantasías que estas me evocan. Sin embargo, para este libro, con una trama muy compleja, no podía dejarme guiar tan solo por mis instintos. He marcado las grandes líneas de la macro-historia (la de la saga) y de la micro-historia (la del libro) y luego he dejado que mi imaginación me porte en sus brazos a medida que navegaba por estas. Por este motivo y en este caso, he sido un escritor de mapa, pero con una brújula en el bolsillo".

Y el resultado de esta dedicación no podía ser más acertado y entretenido, pues el escritor rescata la mitología ibérica y la presenta al lector como un personaje más de esta historia en la que aparecerán criaturas sobrenaturales, leyendas ancestrales y objetos mágicos que deben ser protegidos.

"Una de las características que yo destacaría con más énfasis es que esos seres fantásticos de los que hablas han sido extraídos de las leyendas populares del norte de España. Son unas regiones muy ricas en mitos y cuentos. Así que no son las típicas criaturas que podrías encontrar en una historia de fantasía como las que tenemos la costumbre de leer, fuertemente influenciadas por la cultura germana y anglosajona".

En medio del entorno misterioso de Ancares, Carlos, Andrea, Laura y Juan comenzarán a sospechar que seres malignos están intentando adueñarse del pueblo. Sin embargo, tienen en su poder dos objetos legado del abuelo de Laura y Juan: un libro —en cuya portada se encuentra un búho— y un colgante con la palabra «fos» —luz— en su interior.

Pero los pequeños no estarán solos, ya que las criaturas mitológicas quizá no sean tan ficticias como creen y puedan ayudarlos a luchar contra el mal que se cierne sobre San Cipriano de Valle.

"En cierto modo sí tiene ese lado reivindicativo. Evidentemente no es el objeto principal del libro, pero es cierto que he querido reflejar lo mejor que he podido esa España vacía que tanto me gusta y me inspira".

¿Qué buscan estas fuerzas del mal? ¿Por qué los seres sobrenaturales han dejado de creer en los humanos? ¿Cómo podrán cuatro niños enfrentarse a un poder tan poderoso? ¿De dónde han salido esos objetos de los que son dueños?

El lector no solo acompañará a sus protagonistas en el presente, sino que también viajará hasta el siglo XV para conocer las hazañas que tanto Manuel, como Sancho y Jimena están a punto de realizar para salvar un gran tesoro mientras la Inquisición los persigue. ¿Qué tienen que ver estos personajes con los pequeños?

Animales que hablan, seres mitológicos, parajes encantados, magia oculta, lugares abandonados, misterio, tensión y aventuras en este primer libro de Diego Pérez Martínez que podrá convertirse en una de las prioridades ociosas de cualquier lector en cuanto se haga con él en las librerías online.

