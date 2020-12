Schneider Electric, reconocida como Proveedora "Champion" en el Canalys Leadership Matrix EMEA 2020 Comunicae

viernes, 18 de diciembre de 2020, 14:56 h (CET) APC™ by Schneider Electric ha obtenido el estatus de proveedora "Champion" en el informe anual elaborado por Canalys por su gestión del canal en los mercados EMEA. El estatus "Champion" reconoce a aquellos proveedores que mejoran, año tras año, sus servicios que, de por sí, ya son líderes en el sector. Este es el segundo año consecutivo que APC by Schneider Electric recibe este reconocimiento y lo celebra junto a sus Alliance Partners, Lenovo y HPE Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha obtenido el estatus "Champion" en el informe anual Canalys Leadership Matrix EMEA 2020, que ha sido publicado esta semana. La consultora independiente de investigación de canal Canalys ha nombrado a APCTM by Schneider Electric como "EMEA Channel Leadership Champion" por segundo año consecutivo.

El Canalys Leadership Matrix EMEA evalúa el rendimiento de los proveedores y crea un estándar de referencia global para el sector de la tecnología, comparando las experiencias de partners y clientes y midiéndolas en cuanto a rentabilidad del negocio, soporte, marketing, etc. Los Champions deben demostrar altos niveles de apoyo y participación. Además, simultáneamente, también deben probar que apoyan las necesidades de sus partners a través de la cadena de suministro, la comunicación, la gestión de cuentas y las relaciones.

Canalys ha reconocido a APC by Schneider Electric en base a varios factores. Entre las principales áreas de éxito, cita la calidad de su soporte técnico, la efectividad de su gestión de cuentas y la facilidad para hacer negocios. También ha reconocido que el éxito del estatus de APC se debe a que "escucha a sus partners y se esfuerza por mejorar las relaciones en el canal", al mismo tiempo que sigue mejorando su programa de partners, sus capacidades de gestión de cuentas, su formación en ventas y estrategia de marketing y la capacitación de sus partners en áreas de crecimiento claves.

"Para nuestra compañía es todo un honor ser Champion del Canalys Channel Leadership Matrix EMEA por segundo año consecutivo," asegura Rob McKernan, Senior Vice President de Schneider Electric en Europa. "Es todo un orgullo para nuestro galardonado equipo de canal, en un año excepcionalmente inusual. Realmente demuestra la importancia de la innovación, de la colaboración y de adoptar un enfoque que sitúe a los partners en el centro."

Un galardonado ecosistema de partners

El nuevo informe de Canalys incluye cuatro categorías: Champions, Contenders, Growers y Stragglers. Cada una de ellas demuestra varios niveles de crecimiento, desarrollo y reconocimiento dentro del canal IT. Canalys describe el Leadership Matrix EMEA como una forma de "valorar el rendimiento del proveedor en el canal basado tanto en comentarios como en análisis independientes" sobre la estrategia, inversión, ejecución e iniciativas planificadas.

APC by Schneider Electric es uno de los siete proveedores que han mantenido su estatus de Champion por segundo año consecutivo y quiere celebrar este reconocimiento junto a sus Alliance Partners HPE y Lenovo. Este título reconoce el "logro excepcional" de un proveedor y Canalys lo otorga a aquellas empresas que se esfuerzan por mejorar un rendimiento que ya es líder en la industria y que muestran características comunes, como su compromiso estratégico con los modelos de negocio de canal y su objetivo para alcanzar el éxito de forma conjunta.

Con un foco continuo en el desarrollo de su ecosistema de partners y en soluciones Edge Computing colaborativas y pre-integradas, Schneider Electric ayuda a sus partners a dar servicio a sus clientes en mercados nuevos y emergentes, a incrementar la rentabilidad y a proporcionar más valor con servicios digitales agnósticos, impulsados por datos.

"Estamos encantados de haber sido nombrados Champion del Canalys Leadership Matrix EMEA un año más," asegura David Terry, Vice President, IT Channels de Schneider Electric en Europa. "Querría agradecer a todos nuestros partners su compromiso continuo con trabajar con nosotros, así como sus contribuciones y comentarios, que nos ayudan a mejorar su experiencia, y su apoyo experto, crucial para los clientes en este 2020".

Para descubrir cómo convertirse en Partner de Canal de APC by Schneider Electric, por favor visitar la página web.

