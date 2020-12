21 iniciativas estratégicas de país para la recuperación y transformación de la economía española Comunicae

viernes, 18 de diciembre de 2020, 14:56 h (CET) El Clúster Marítimo Español participa en la elaboración del catálogo de iniciativas presentado por CEOE, para contribuir a una eficiente puesta en marcha del Plan Europeo de Recuperación Next Generation EU. Para ello ha aportado las propuestas y estrategias elaboradas ya en sus informes Agenda Sectorial Marítima 2019 y 2020 El catálogo con 21 iniciativas estratégicas de país para la recuperación y transformación de la economía española, presentado por CEOE, recoge las aportaciones del Clúster Marítimo Español (CME) en el punto 10, Economía azul transformadora y sostenible. Esta se enmarca en el eje de la transición ecológica, uno de los cuatro en los que se agrupan las iniciativas, junto con transición digital, cohesión social y territorial e igualdad. El objetivo último de este documento es contribuir a una inversión lo más eficiente posible de los fondos asociados al Plan Europeo de Recuperación Next Generation EU. Para ello, estas propuestas ponen el foco en los grandes proyectos que España necesita para recuperar y transformar su economía.

En la elaboración del documento han colaborado más de 100 grupos empresariales y 60 organizaciones sectoriales y territoriales, entre las que se encuentra el CME. El Clúster ha aportado las propuestas y estrategias recogidas ya en la Agenda Sectorial Marítima 2019 y 2020, dando forma con ello al punto sobre economía azul de la iniciativa de CEOE. Asimismo, la patronal ANAVE ha colaborado activamente en la caracterización de las iniciativas relacionadas con el transporte marítimo y trasladado varios proyectos propuestos por navieras españolas.

El documento recoge una iniciativa global que integra los intereses de todos los subsectores de la economía azul, cuyo objetivo es “avanzar hacia el máximo aprovechamiento sostenible e inteligente de nuestros mares y océano como economía crítica de gran potencial para la transformación, recuperación y resiliencia de España”.

La iniciativa se subdivide en nueva ámbitos de inversión, que van desde la construcción naval a la biotecnología e integra prácticamente a todos los agentes de la economía azul. Entre las actuaciones más destaca:

- Internacionalización, formación, I+D+i, mejoras ambientales en la construcción y reparación naval.

- Medidas de impulso a la competitividad de los buques mercantes de bandera española.

- Modernización, formación, investigación e inversión en tecnologías ambientales para la pesca.

- Actualización, optimización, digitalización y descarbonización y seguridad de puertos.

- Digitalización y refuerzo de la industria turística de costa, náutica deportiva y de recreo y cruceros.

- Colaboración público-privada en defensa y seguridad marítima.

- Desarrollo de proyectos de I+D+i en tecnología de desalación.

- Biotecnología: medicamentos, vacunas, terapias, piensos, nutrientes, colorantes, enzimas, algas para producción de energía.

Otras iniciativas

Además del punto sobre economía azul, también recogen propuestas del sector marítimo y en concreto del CME, las iniciativas estratégicas número 9, de movilidad sostenible, y 12, de desarrollo de infraestructuras no urbanas, capacidades logísticas y transporte. Ambas enmarcadas en el mismo eje de transición ecológica. La primera propone ocho líneas de inversión, siendo la tercera el transporte marítimo: infraestructura, industria marítima, construcción naval y smart ports. Entre las actuaciones destacadas se propone la conectividad de puertos y barcos; nuevos combustibles, sistema de carga y propulsión; y los smart ports.

La segunda estrategia recoge tres áreas de inversión, afectando al sector marítimo la segunda, hacia una mayor intermodalidad: inversiones prioritarias en logística, transporte de mercancías por ferrocarriles y conexiones ferro-portuarias, así como en movilidad en infraestructuras de transporte público. Entre las actuaciones destacan las relativas a las conexiones ferro-portuarias.

Cada una de las iniciativas recogidas en el documento 21 iniciativas estratégicas de país para la recuperación y transformación de la economía española incluye distintas líneas de inversión (en total, 114), que, a su vez, se implementan a través de más de 400 proyectos específicos, cuya ejecución debe llevarse a cabo por medio de los mecanismos que mejor encajen para cada uno de ellos: la colaboración público-privada, los PERTES, los consorcios, las licitaciones de contratos públicos o las convocatorias de subvenciones.

CEOE ha puesto el documento a disposición del Gobierno para facilitar propuestas de aplicación en el aprovechamiento de los fondos del plan Next Generation EU.

