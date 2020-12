LANDALUZ y B+SAFE se unen para blindar frente al Covid-19 al sector agroalimentario andaluz Comunicae

viernes, 18 de diciembre de 2020, 14:59 h (CET) LANDALUZ, Asociación Empresarial Alimentos de Andalucía, ha firmado un convenio de colaboración con B+SAFE (Grupo ALMAS INDUSTRIES) con el objetivo de aportar salud y seguridad para las empresas del sector agroalimentario andaluz y especialmente blindar frente al Covid-19 a este importante colectivo de la región Así mismo, LANDALUZ y sus empresas asociadas tendrán acceso a los servicios profesionales de B+SAFE. Entre estos, como multinacional líder en tecnologías de la salud y seguridad, ofrecen multitud de servicios relacionados como desfibriladores, accesos biométricos, termográficas, control de aforos, alarmas, etc.

Entre las soluciones más innovadoras destacar:

El acceso sin contacto por reconocimiento facial con mascarilla y control de temperatura. Un potente algoritmo para el reconocimiento facial que permite la verificación de las personas incluso llevando mascarilla y que se complementa con un sistema de detección de temperatura corporal que lleva la cámara que facilita el acceso o no, dependiendo si la persona tiene temperatura alta.

La medición de temperatura mediante la muñeca sin contacto: Un Totem de baja altura con sensor infrarrojo que permite la detección de temperatura solo con acercar la muñeca. Se trata de un sistema de medición con una precisión ±0.3ºC y que se puede adaptar a tornos de acceso de forma que deje pasar solo a aquellas personas que presenten una temperatura normal indicándolo con una señal luminosa verde. Una solución fácil y rápida para la detección de personas con fiebre.

El control de aforo: Ofrece una seguridad del 95% gracias a una cámara, monitor y NVR que incorpora un semáforo que se muestra en el monitor y que indica cuantas personas se encuentra en el interior, cuantas más pueden entrar avisando en el momento que el aforo este alto o completo y descontando las personas que van saliendo. Se trata de la mejor solución para evitar aglomeraciones y por lo tanto contagios.

La cámara Termográfica Dual: que permite medir la temperatura corporal a tiempo real con una precisión ±0.3ºC y a una distancia de 3 a 4 metros con el fin de detectar las personas con temperatura elevada de forma grupal.

A raíz de este acuerdo, las empresas asociadas a LANDALUZ, podrán conocer de primera mano las herramientas para la prevención frente a enfermedades contagiosas y emergencias cardíacas entre sus empresas, con el objetivo de asegurar el crecimiento de la economía local en estos tiempos tan complicados por la irrupción del COVID19.

