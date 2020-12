PUNT ROMA descubre las tendencias para estas fiestas Comunicae

viernes, 18 de diciembre de 2020, 13:47 h (CET) Disfrutar de estas fiestas con los consejos para todos los estilos que ofrece Punt Roma Se acercan fechas señaladas y en Punt Roma quieren proponer opciones cómodas y elegantes para que se pueda disfrutar de estas fiestas.

Los vestidos siempre son una buena elección. Estilo camisero para ir cómoda sin ataduras, vestidos drapeados con tejido elástico que se adapta al cuerpo o vestidos de punto que son cálidos y confortables.

Los Brillos, donde se quiera. Camisetas, jerseys o pantalones con toques brillantes y detalles metálicos en platas y dorados, para que no falte esa chispa de luz.

Colores, además del negro que siempre funciona, en Punt Roma proponen burdeos, verde y beige. Favorecen y hacen sentir bien.

Línea confort, prendas pensadas para ofrecer la máxima comodidad. Ya sea tonalidades neutras o con detalles singulares metalizados o tachuelas, se convierten en una pieza básica imprescindible, siendo una alternativa segura para lucir estilazo estos días.

Básicos que nunca fallan. Una camiseta estampada, un jersey de cuello redondo o cisne con una americana y un pantalón de algodón puede ser también el estilismo perfecto.

El complemento, Punt Roma propone añadir un collar, un foulard, un pañuelo, etc. y se deslumbrará. El resultado sorprenderá.

"Desde la familia Punt Roma desean que seas feliz y que puedas disfrutar estas fiestas en familia y con amigos".

Si se quiere conocer más sobre Punt Roma, es posible dirigirse al siguiente enlace: https://www.puntroma.com

Acerca Punt Roma

Es una firma española de ropa para la mujer actual, femenina y moderna, ofreciendo un look completo para cada estilo. Las prendas abarcan desde la talla 38 hasta la 54.

La firma controla el proceso de producción de cada pieza, desde su diseño hasta la presentación en la tienda.

Actualmente PUNT ROMA tiene una importante presencia en el mercado de la moda femenina, con casi 500 tiendas, de las cuales más de 250 son propias ubicadas en España, Portugal, Andorra y Francia, y más de 250 establecimientos como franquicias distribuidos en más de 30 países. PUNT ROMA sigue con su plan de expansión y crecimiento tanto a nivel nacional como internacional. La cadena Punt Roma, a nivel internacional, está presente en los siguientes países: Alemania, Andorra, Arabia Saudí, Argelia, Austria, Bahrain, Canada, Chile, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eslovenia, España, Francia, Guatemala, Irlanda, Israel, Italia, Jordania, Líbano, Lituania, Luxemburgo, Malta, Marruecos, Méjico, Panamá, Portugal, Qatar y Túnez.

