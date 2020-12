El uso de plafones en reformas del hogar según Plafones.org

Los plafones son la mejor opción para repartir la luz de una manera uniforme y moderna Generalmente se tiende a olvidar la decoración de una de las partes más importantes que hay en toda habitación. Ésta es el techo, como generalmente es una pared que no se mancha notablemente se suele dejar sin pintar y a la hora de iluminarlo uno se suele limitar a poner 3 bombillas mal colgadas. Se construyen como una superficie de yeso plana y pintada de blanco y ya. No se le da la importancia que tiene al techo y peor que eso no se le saca el partido que un buen techo tiene.

Una buena opción es jugar con la luz que un techo pueden ofrecer. Las bombillas tradicionales ya están más que obsoletas, si lo que se quiere es una habitación con una buena iluminación y moderna va a tener que tirar por los plafones. Y ¿qué es eso de los plafones? Muy sencillo, un plafón es una lámpara plana traslúcida que se coloca pegada al techo o a una pared que se utiliza para ocultar la bombilla y difuminar la luz que ésta despide.

Además, no se necesita por qué iluminar una habitación de la manera tradicional, colgando una bombilla del techo, sino que también se puede poner un plafón de pared. El tema de la iluminación en la pared no se suele ver por que suele ser más complicada su instalación, pero es algo no que no debe frenar a los amantes de la decoración que quieran una iluminación diferente y bien repartida a lo largo de la habitación. Existen diferentes formas de hacer parecer un techo de manera original y novedosa, entre ellas se encuentran: los techos planos tradicionales, los techos con vigas expuestas, los falsos techos parciales y los abovedados. Puede elegir al gusto, pero siempre con los mejores plafones para sus bombillas.