Las principales razones por las que las empresas recurren al Outsourcing según Hasten Group

Prestación de servicios de alta calidad y capacidad de dar respuesta en tiempo y forma entre los principales motivos por los que las empresas recurren al Outsourcing. La metodología ágil de Hasten Group rentabiliza la estrategia empresarial de tercerización del empleo. La seguridad una necesidad imprescindible en las empresas La externalización de procesos empresariales es un mecanismo utilizado por las empresas para mejorar su competitividad. Las empresas delegan en un proveedor externo ciertas funciones que traspasan su propio trabajo, en especial los cuestiones especializadas o técnicas. Con el Outsourcing se transfieren servicios pero también información y datos que son un activo y elemento clave operacional para las empresas, de ahí que se exija confidencialidad, integridad y responsabilidad para realizar los trabajos.

Los beneficios de recurrir a esta tendencia son evidentes: la garantía de prestar servicios de calidad adecuados a las necesidades, capacidad dar respuesta en tiempo y en forma, estar a la vanguardia gracias a la especialización y al conocimiento de la empresa contratada, incremento del negocio y una reducción de costes.

Hasten Group señala que muchas empresas recurren al Outsourcing no poder hacer frente a los costes económicos, falta de personal especializado o falta de renovación. Los principales motivos son:

- La actualización tecnológica permanente provoca que las empresas no tengan los medios económicos necesarios para dar una respuesta eficaz y opten por contratar a un tercero especialista con servicios profesionales especializados nuevas tecnologías.

- Reducción de costes, a veces para garantizar ciertos servicios han de invertir más que si los externalizan porque las empresas ahorran costes devenidos de la contratación, formación, infraestructura o tecnología. A su vez, al ser un coste fijo es más fácil establecer una mejor previsión y planificación detallada del mismo sin estimar imprevistos.

- Ausencia de personal especializado adecuado que garantice la prestación y el mantenimiento del servicio, la falta de profesionales especializados en nuevas tecnologías evidencia la necesidad contratar los mismos para que la empresa se centre en su actividad y evitar que se pierda al querer abarcar otras áreas y acabe despilfarrando sus recursos económicos y humanos. Si se centra en su actividad su negocio mejorará.

- Y por último, la garantía en cuanto a calidad de los servicios, al dejar en manos de una empresa especializada algunos servicios, la calidad de los mismos es un plus que se traducirá en un incremento de su productividad en cuanto agilidad, recursos, operatividad y efectividad.

Por otra parte, la seguridad no es un tema baladí, las empresas necesitan para garantizar su privacidad e integridad. Por suerte los ataques informáticos a una empresa no suceden muy a menudo, pero si requieren tener un propio equipo de seguridad informática, personal cualificado y para ello necesitan inversión y mantenimiento. Delegar esta tarea a una empresa especializada en seguridad permite el acceso a infraestructuras actualizadas que, de otra manera, no podrías o derivaría un coste muy elevado. En definitiva, la seguridad de la información, hoy en día es una realidad y todas las compañías necesitan y han de velar por la protección de sus datos, de ahí que sea una necesidad de la que tarde o temprano tenga que disponer cualquier empresa.

Cada empresa necesita unos servicios y unas soluciones adaptadas a su situación, de eso sabe Hasten Group, consultora líder en eficiencia tecnológica, especializada en el desarrollo de aplicaciones multiplataforma con metodología ágil cuyo objetivo es ofrecer a los clientes las mejores soluciones empresariales adaptadas a cada situación. La consultora ayuda a sus clientes en sus procesos de innovación y transformación digital. No sólo guía a sus clientes, sino que los acompaña durante todo el desarrollo, implantación y mantenimiento en los procesos de innovación y transformación digital.

Hasten Group:Consultora española, que nace en 2015, fruto de la fusión por absorción de dos empresas tecnológicas que reunían más 10 años de experiencia en el campo del desarrollo de aplicaciones móviles y web, con el objetivo de consolidarse como proveedor de confianza de servicios tecnológicos para empresas. Actualmente, cuenta con más de 100 profesionales. Ha participado en más 60 proyectos desarrollando su actividad en diferentes sectores: finanzas, telecomunicaciones, utilities, administración pública, sanidad, energía, formación o turismo. Está homologada por las más importantes multinacionales tecnológicas y financieras y representa un nuevo concepto en la búsqueda de la “especialización integrada” apostando por la eficiencia en profesionalización y gestión. https://www.grupohasten.com