Barriga llena... Mi abuela solía recordar este refrán: “barriga llena a Dios alaba” Manuel Montes Cleries

viernes, 18 de diciembre de 2020, 12:05 h (CET) Este refrán, tan atinado como la mayoría de ellos, indica que el satisfacer nuestras necesidades vitales mejora nuestra capacidad de atender a nuestras expectativas espirituales.



Como en estos tiempos se pretenden cambiar los motivos espirituales de toda la vida por algo más terrenal, el refrán se podía convertir en: “barriga llena… al alcalde alaba”.



Esta idea ha motivado a los próceres de algunos ayuntamientos a trocar los fastos navideños por contundentes entregas de exquisiteces procedentes del cerdo, idea del Ayuntamiento de Parauta, o de surtidos de dulces navideños en el caso de Benarrabá.



Los 250 vecinos de Parauta recibirán un jamón de pata negra, chorizo ibérico, salchichón ibérico y vino de la comarca rondeña. Los de Benarrabá, cajas de mantecados y pascueros.



Los pueblos de la serranía de Ronda, abandonados a su suerte durante muchos años, están adquiriendo su verdadera dimensión como lugares de ensueño a través de la presencia de avispados foráneos (recuerden la famosa finca de Nakachian o la tremenda posesión “La baraka” de Khashoggi).



Supongo que a los vecinos de estos pequeños pueblos, aquellos asentados en esas tierras durante generaciones, les habrá venido de perlas el acuerdo de sus munícipes. Menos bombillas y más vituallas. Se disfruta mucho comiendo, aunque sea a dos luces.



Espero que en el futuro tomen nota el resto de los alcaldes españoles. Así que podamos ver en Navidades futuras a los vecinos de Vigo, saliéndoles los centollos por las orejas o a los malagueños recibiendo esa cesta de navidad que todos añoramos, llena hasta los topes de jamón, caviar, lomo del bueno, quesos, turrones y un vale para ponerse “púos” de pescados y mariscos en algún merendero. Aunque tengamos que andar por calle Larios con linterna. Es tan solo una idea.



Barriga llena… al ayuntamiento alaba.

