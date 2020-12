FitDietBox incorpora a Café Saula en su plan de alimentación nutricional

Café Saula se convertirá en un complemento premium ideal para acompañar la alimentación semanal de FitDietBox FitDietBox ha llegado a un acuerdo de colaboración con Café Saula para la incorporación de su café como acompañamiento de su plan de alimentación nutricional. Adam Giralt, Director Comercial de Café Saula, ha sido el principal valedor para facilitar un acuerdo entre las dos empresas. Junto con Ricard Tello, CEO de FitDietBox, han hecho posible esta colaboración con la cual se espera unos grandes resultados con la incorporación de un producto como el café en el mundo de la alimentación nutricional.

La cafeína es un estimulante natural que ingerido en cantidades recomendadas por la EFSA aporta una mejora del estado de ánimo y disminuye el riesgo de padecer estados depresivos. El consumo moderado de cafeína supone el impulso extra físico que se necesita en el día a día ya que ayuda a la disminución de la fatiga que dificulta y reduce la actividad cotidiana, tal y como se explica en el estudio Smirmaul BP et al., 2017 Effects of caffeine on neuromuscular fatigue and performance during high-intensity cycling exercise in moderate hypoxia.

FitDietBox ofrecerá la posibilidad de elegir entre dos tipos de Café Saula para complementar el plan de alimentación nutricional a todos sus clientes: la Cápsula Premium Organic y la Cápsula Premium Organic Descafeinado.

Cápsula Premium Organic: Se trata de una lata de 20 cápsulas compostables, compatibles con Nespresso. Café molido de tueste 100% natural, certificado ecológico y vegano. Una taza aromática con notas frutales, a cereales y especies como la vainilla.

Cápsula Premium Organic Descafeinado: Se trata de una lata de 20 cápsulas compostables, compatibles con Nespresso. Café molido de tueste 100% natural, descafeinado y certificado ecológico y vegano. Una taza aromática con notas florales a jazmín y cereales de malta tostada.

El café es una de las bebidas más consumidas a nivel mundial, se estima que una persona consume 1,3 kilos de café en 365 días. Se trata de una semilla del cafeto de color amarillento verdosa y de origen natural que contiene dos componentes beneficios para el bienestar, como son la cafeína y los antioxidantes.

Los principales beneficios del café para el organismo son la quema de grasa, gracias a la cafeína que contiene nutrientes esenciales como las vitaminas B2 y B5, magnesio, potasio y niacina, además, de ser una gran fuente de antioxidantes. También, mejora el rendimiento físico y ayuda positivamente a luchar contra enfermedades como la diabetes, las enfermedades neurodegenerativas, cáncer de varios tipos, entre otras muchas.

En este último punto, hay varios estudios que han analizado el consumo del café y sus propiedades, dando las siguientes conclusiones:

Un equipo de investigadores del Beth Israel Deaconess Medical Center y la Escuela de Salud Pública de Harvard (EE.UU.), dictaminó que consumir café de forma moderada, 2 tazas al día, protege contra la insuficiencia cardiaca. En concreto, la disminución del riesgo representó un 11% en comparación con los que no consumían café.

Otro informe llevado a cabo en el Instituto de Investigación de la McGill University Health Centre (Canadá) y publicado en la revista Neurology demostró que una mayor ingesta de café ha sido asociada a una incidencia significativamente menor de la enfermedad de Parkinson. La cafeína puede ayudar a controlar el movimiento corporal en las personas que sufren esta enfermedad.

FitDietBox ha decidido llevar a cabo estas colaboraciones empresariales por la gran calidad del producto de Café Saula. Ricard Tello, CEO de FitDietBox, “desde el primer momento nos dimos cuenta que Café Saula tiene todas las características necesarias para nuestros clientes. Un producto muy bueno, de calidad y con propiedades beneficiosas para el organismo”. Además, añade que “sin lugar a duda será uno de los complementos estrella para nuestra comida fit semanal”.