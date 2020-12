Repara tu Deuda cancela una deuda de 41.896 € en Tarragona con la Ley de Segunda Oportunidad Comunicae

viernes, 18 de diciembre de 2020, 09:07 h (CET) La Ley de Segunda Oportunidad entró en vigor en España en 2015 y cada día son más personas las que se acogen. Repara tu Deuda gestiona el 89% de casos que se tramitan en España con el 100% de éxito "Nancy Irlanda acudió a nosotros en una situación crítica. Había acumulado una deuda que ascendía a 41.896 euros con cinco bancos y, con una nómina de 900 euros, no podía hacer frente a los pagos”. De este modo, introducen el caso de Nancy, actualmente residente en Tarragona, Separada sin convenio. Con una nómina de 900 euros y con una ayuda para el pago del alquiler de 140€. Ha conseguido mantener su vehículo después de obtener la cancelación de las deudas. Hizo una dación en pago de su piso y le quedó un remanente de unos 17.000 eur, no pudo afrontarlo y se le fueron acumulando intereses. Eso le llevó a solicitar prestamos pequeños con los que iba pagando lo que debía mes a mes, engrosando su situación respecto a las deudas, hasta que vio un anuncio en televisión de Repara tu Deuda abogados, despacho pionero en España en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad.

Ahora, gracias a los abogados de Repara tu Deuda y a la Ley de Segunda Oportunidad, VER VIDEO, Nancy puede empezar una nueva vida sin deudas a sus espaldas tras dictar el Juzgado de Primera Instancia nº3 de Tarragona Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) ante el caso de Nancy.

Repara tu Deuda Abogados ha ayudado, desde que puso en marcha su actividad en 2015, a muchas personas en situaciones desesperadas que no saben dónde pedir ayuda. La reparadora de crédito ostenta el 100% de éxito en todos sus casos y prevé llegar a los más de 100.000 casos anuales durante los próximos tres años.

Esta legislación permite exonerar a particulares y autónomos del pago de deuda a acreedores siempre que se demuestre que previamente el deudor ha actuado de buena fe, así como intentado un acuerdo con los acreedores para aplazar la deuda. Si no se logra dicho acuerdo, pueden solicitar la cancelación de la deuda al juzgado y si cumplen con los requisitos se obtiene.

