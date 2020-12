Gremisa Asistencia: nuevas oficinas en Teruel capital Comunicae

jueves, 17 de diciembre de 2020, 17:43 h (CET) Gremisa, estrena oficinas en Teruel capital, en concreto en la Avenida Nicanor Villalta, número 1 de la capital turolense. El horario de atención administrativa será de 9 a 13:30 y de 16 a 19:30 de lunes a viernes. La asistencia continuará durante las 24 horas del día, los 365 días del año en la capital y provincia Al acto asistieron entre otros, Alfonso Buil, consejero, Arturo Dolado, director de Expansión y Marco Antonio Gracia, responsable de tramitación. José María Amoedo, CEO de Gremisa Asistencia, valoró estas nuevas instalaciones:

"Es un orgullo poder aperturar nuevos centros de trabajo cómo este, en el contexto que estamos viviendo. Este diciembre del 2020, así como todo este año es crítico para nuestra forma de vida. Nos enfrentamos a situaciones inusuales y comportamientos extraños. Tenemos que seguir siendo la consecuencia de nuestra propia historia. Adaptarnos y superar los problemas. Recordar para tiempos futuros lo importante que es celebrar, compartir, trabajar, disfrutar y conmemorar todo aquello que mejora nuestra vida. Este año nos demuestra que no siempre se va hacia adelante y que es necesario el esfuerzo, el trabajo para conseguir nuestros objetivos".

"Inaugurar una nueva sede, siempre es un momento propicio para hacer balance del camino recorrido y trazar los proyectos y aspiraciones que esperamos alcanzar en el futuro. Y ése es el objetivo que pretendo conseguir con estas palabras que me corresponde dirigirles como Presidente Gremisa Asistencia, en la inauguración de esta magnífica sede en Teruel Capital:

Gremisa, es una empresa consolidada a través de sus 20 años de actividad y de su notable cartera de clientes. Quiero destacar que Gremisa es un símbolo de la evolución que el sector reparador de seguros ha desarrollado en todos estos años. Nada tiene que ver ni la forma de hacer ó reparar en la actualidad que años atrás. Competir en el siglo XXI no es una misión que resulte nada fácil. En definitiva, las ventajas competitivas de hoy dejan de ser ventajas competitivas del mañana".

Sus instalaciones integran las últimas tecnologías en comunicaciones y localizaciones de vehículos. Pudiendo distribuir de mejor forma las distancias y asistencias. Las conexiones actuales les permiten realizar documentación gráfica en tiempo real, con lo que las coberturas de cada seguro se pueden solucionar on-line, eliminando esperas. "Os felicito y deseo que estas nuevas instalaciones, más cómodas, más capaces, nos sirvan para continuar nuestro importante trabajo con ánimo ilusionado y con renovado entusiasmo", termina el Presidente.

