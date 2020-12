Amnios In Vitro Project ficha a la doctora Victoria Verdú como directora médico Comunicae

jueves, 17 de diciembre de 2020, 17:51 h (CET) La clínica madrileña refuerza su equipo pluridisciplinar con una ginecóloga con más de 20 años de experiencia en reproducción asistida. Victoria Verdú comparte con Amnios In Vitro Project una filosofía de de humanización y acompañamiento cercano La doctora Victoria Verdú, ginecóloga y especialista en reproducción asistida, será la nueva directora médico de Amnios In Vitro Project. Con este nombramiento, la clínica de fertilidad madrileña refuerza su equipo pluridisciplinar y sigue firme en su apuesta por ofrecer a sus pacientes un trato personalizado al máximo. “Estamos encantados de dar la bienvenida a nuestro equipo a la doctora Victoria Verdú. Hemos conseguido reforzar aún más un cuadro médico muy completo y estamos convencidos de que nos va ayudar a tratar a más pacientes con patologías específicas. Su llegada nos permitirá cumplir con nuestro objetivo de eliminar las listas de espera y seguir ofreciendo una completa primera consulta a cada paciente con una valoración inicial de la fertilidad”, indica Belén del Castillo, gerente de Amnios In Vitro Project.

La doctora Verdú cuenta con una dilatada experiencia en fertilidad. Ha sido coordinadora de Ginecología de la Unidad de Reproducción asistida en la clínica Ginefiv (Madrid) durante 24 años y después, directora de fertilidad en la clínica Arpa Médica (Madrid). Licenciada en Medicina por la Universidad de Murcia, Verdú es experta en abortos de repetición, baja reserva ovárica y fallo de implantación. “Estoy encantada de iniciar mi andadura en Amnios In Vitro Project, una clínica en la que estoy convencida de que podré aportar mi experiencia para ayudar a muchas mujeres a cumplir su sueño. Comparto la filosofía de Amnios por ofrecer a la paciente un acompañamiento cercano y continuo durante todo el tratamiento. La humanización es clave en el proceso de reproducción asistida”, indica la doctora Verdú.

Primera clínica en Madrid con sistema RI Witness

La clínica Amnios In Vitro Project se caracteriza por ofrecer a sus pacientes servicios muy personalizados con la mejor tecnología disponible. De hecho, ha sido la primera clínica en Madrid en contar con el sistema RI Witness. Este sistema utiliza una tecnología de radiofrecuencia para etiquetar las muestras de cada paciente y conseguir una trazabilidad fiable en cada punto de todo el proceso.

Cuando una paciente comienza un tratamiento en Amnios, se le hace entrega de una tarjeta donde va codificada su información. El sistema RI Witness, con receptores de radiofrecuencia situados en las consultas, quirófano y laboratorios, verifica en cada paso del tratamiento que la identidad de los pacientes corresponde con las muestras que estén siendo analizadas o tratadas en ese momento.

