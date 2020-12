El Grupo Gesternova confía en Emiral para dar el salto a Portugal con la solución Sage X3 Comunicae

jueves, 17 de diciembre de 2020, 17:32 h (CET) La consultora especializada en la implantación de ERP llevará a cabo la migración de la solución Sage 200 a Sage X3, además de dar soporte técnico El Grupo Gesternova, referente en el sector de las energías renovables, ha firmado un acuerdo con la consultora tecnológica Emiral para dar el salto al mercado portugués mediante la solución de gestión empresarial Sage X3.

A través de este acuerdo, Emiral — partner de Sage X3—, llevará a cabo la migración desde la solución Sage 200 a Sage X3. Este nuevo sistema de gestión empresarial está concebido para las compañías en pleno proceso de crecimiento e internacionalización, como es el caso del Grupo Gesternova. En concreto, se implementarán funcionalidades avanzadas como contabilidad financiera, control presupuestario, gestión de terceros y bancos, y declaraciones impositivas. Esta estructura de contabilidad flexible permitirá a Gesternova disponer de una visión global del negocio tanto en España como en Portugal.

"Sage X3 es la solución de gestión empresarial para compañías como el Grupo Gesternova, en plena expansión, que buscan eficiencia, flexibilidad, agilidad en la organización y acceso inmediato a informes, desde cualquier dispositivo", detalla el director de Operaciones de Emiral, Emiliano Caballero.

En palabras del Director de Operaciones de Emiral: "Agradecemos al Grupo Gesternova que confíe en nuestra experiencia en sistemas de gestión empresarial ERP, y en concreto en Sage X3, para guiar la internacionalización de su negocio. La decisión de migrar a Sage X3 ha sido acertada porque no solo es un ERP que les va a permitir gestionar la actividad financiera de manera rápida, sencilla y con total flexibilidad, desde cualquier lugar, sino que además es una solución diseñada para el comercio internacional, al adaptarse a la legislación vigente de cada país donde la compañía decida proyectar su negocio".

Este acuerdo entre Emiral y Grupo Gesternova marca el comienzo de una relación duradera entre ambas compañías. "Las referencias que tenemos de Emiral, unido a su experiencia en la implantación de grandes proyectos de transformación digital, nos aporta mucha confianza para abordar con éxito este nuevo paso que damos en nuestro crecimiento", destaca el Director Financiero de Gesternova, Diego Benavente.

Desde 2005, año en el que comienza su actividad empresarial, Gesternova ha confiado en las diversas soluciones ofrecidas por Sage, desde Sage Logic, hasta Sage 200C, pasando antes por Sage Murano. "Todas las plataformas han cubierto nuestras necesidades contables en los diversos momentos empresariales por los que hemos atravesado. Actualmente, con el volumen de clientes y de facturación que tenemos y que prevemos tener en 2021, necesitamos una herramienta que nos permita una gestión de movimientos contables más ágil e inmediata, con menores tiempos de importación de información desde nuestro ERP operativo al ERP contable y con mayor capacidad de sincronizar procesos y de generar información para el análisis y toma de decisiones", explica Diego Benavente.

El principal motivo para dar el salto a la solución Sage X3 ha sido la expansión internacional del Grupo Gesternova. "Sage X3 permite una generación de información contable y de reporting a escala mundial, homogeneizando datos y ofreciendo una visión conjunta de la totalidad de las líneas de negocio en múltiples países", concluye el Director Financiero de Gesternova.

En este proyecto, el nivel de implicación y adaptación de Emiral no se limita solo a la migración, sino que es un proyecto que tendrá continuidad en el tiempo, a través del soporte técnico y las mejoras en el desarrollo, al ritmo que marque el crecimiento de Gesternova.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.