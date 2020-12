AleaSoft: Las subidas de los futuros ponen a prueba la gestión de riesgos de productores y consumidores Comunicae

jueves, 17 de diciembre de 2020, 17:37 h (CET) Si bien los precios spot de los mercados eléctricos han retrocedido en algunos mercados gracias a la recuperación de las temperaturas y la producción eólica, los futuros de electricidad están registrando aumentos que se acercan al 8% desde el viernes 11 de diciembre. Son momentos decisivos para poner a prueba las estrategias de coberturas para el invierno y la gestión de riesgos de precios de mercado tanto para productores como para consumidores de electricidad Mercados eléctricos europeos

Los precios registrados desde el lunes 14 de diciembre en los mercados eléctricos del centro-norte del continente representan una importante bajada respecto a la semana anterior, propiciada por la caída de la demanda de electricidad a raíz de la recuperación de las temperaturas, y por el aumento de la producción eólica. La bajada precios ha alcanzado el 34% en el mercado EPEX SPOT de los Países Bajos, el 31% en el mercado belga y el 25% en los mercados británico, francés y alemán.

Por el contrario, en el sur del continente la evolución de los precios ha sido más moderada en el mercado IPEX de Italia, con una bajada del 4%, y con una subida de los precios en el mercado ibérico MIBEL de España y Portugal del 29%. En este caso de España, Italia y Portugal la evolución de los precios ha respondido a un aumento de la demanda respecto a la semana anterior, durante la cual el martes fue festivo, y a la bajada de la producción eólica.

Demanda eléctrica

Después de los mínimos de temperatura registrados durante la semana del 7 de diciembre en la mayoría de países de Europa, esta semana del 14 de diciembre las temperaturas se han recuperado entre 2 °C y 7 °C, con la excepción de Italia donde la temperatura media ha retrocedido 1 °C. Este aumento de las temperaturas ha propiciado un retroceso de la demanda de electricidad en los países del centro y norte del continente de entre el 3% en Alemania y el 11% en Francia.

En los países del sur del continente, España, Portugal e Italia, la demanda ha aumentado debido a la festividad del 8 de diciembre la semana anterior. La recuperación de la demanda ha alcanzado el 16% en Italia y algo menos en la península ibérica, registrando un 6% en España y un 4% en Portugal.

Brent, combustibles y CO2

Los precios del petróleo Brent continúan la tendencia al alza que empezó a finales de la semana del 7 de diciembre y rompieron la barrera de los $51 por barril el miércoles 16 de diciembre, una barrera que no se sobrepasaba desde principios de marzo cuando los precios se desplomaron un 31% en poco más de una semana. La bajada de las reservas de petróleo en Estados Unidos, el mayor consumidor mundial, y las perspectivas de un paquete de estímulo para la economía están presionando la demanda y los precios al alza.

Los precios del gas TTF se han revalorizado un 12% durante los tres primeros días de la semana de 14 de diciembre con respecto a los precios de la semana anterior, alcanzando los 17,23 €/MWh el martes 15, superando la barrera de los 17 €/MWh que llevaba infranqueada desde enero. Aun así, las perspectivas de temperaturas poco severas en lo que queda de semana no auspician una tendencia al alza de la demanda ni los precios.

En cuanto al carbón API 2, los precios han seguido la misma tendencia al alza con récords del gas y del petróleo. Los futuros del carbón para enero de 2021 alcanzaron los 69,50 $/t el martes 15 de diciembre, un nivel de precios que hay que retroceder hasta octubre de 2019 para encontrarlo de nuevo. China, el mayor consumidor mundial de carbón, está animando a sus industrias a importar carbón de otras regiones después de que los precios domésticos del mineral escalaran. También Japón requerirá de más generación térmica este invierno, que se prevé más frío de lo normal, debido a las indisponibilidades de sus centrales nucleares. También el aumento de los precios del gas está manteniendo el carbón como combustible más competitivo y aumentando su demanda.

Los precios de los derechos de emisión de CO2 también alcanzaron nuevos récords a principios de esta semana con los 32 €/t registrados el martes 15 de diciembre para los futuros para diciembre de 2021. El aumento de los objetivos de reducción de las emisiones hasta el 55% en la Unión Europea acordado la semana anterior están presionando los precios de los derechos al alza.

Producción solar fotovoltaica y termosolar y producción eólica

La producción solar tuvo un comportamiento algo errático entre los principales mercados europeos. El mayor aumento de la producción se registró en Portugal, con un aumento esta semana del 14 de diciembre del 129% respecto a la semana anterior, seguido por Alemania con un 70% e Italia con un 48%. En España peninsular la producción solar cayó un 1% y la caída llegó al 12% en Francia.

La producción eólica registró importantes aumentos en la primera mitad de la semana de 14 de diciembre en Francia y Alemania facilitando, junto con la caída de la demanda, el descenso de los precios en los mercados eléctricos del centro del continente. El aumento de la producción en Alemania alcanzó el 73% mientras que en Francia registró un 32%.

En el sur del continente, por el contrario, la producción eólica se redujo, con descensos alrededor del 40% en Italia y la península ibérica.

Futuros de electricidad

Los futuros de electricidad han registrado importantes aumentos desde el viernes 11 de diciembre, alineados con los aumentos en los precios del gas y los derechos de emisión de CO2. Los aumentos en los futuros para el próximo trimestre estuvieron liderados por el mercado español donde se acercaron al 8%, mientras que para el futuro para el año siguiente el aumento alcanzó el 4,5%. Estas subidas están poniendo a prueba las coberturas y la gestión de riesgos de productores y consumidores europeos.

