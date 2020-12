United Way galardonada con el premio a la "Colaboración" por el Foro de Fundaciones y Sociedad Civil Comunicae

jueves, 17 de diciembre de 2020, 16:56 h (CET) La Fundación United Way ha sido galardonada con el premio a la "Colaboración" por el Foro de Fundaciones y Sociedad Civil. El jurado de los Premios de la Asociación Española de Fundaciones (AEF) ha distinguido en su quinta edición además a Salvador Mas de Xaxás, en la categoría de Iniciativa Filantrópica; a Fundación para el Desarrollo de la Enfermería (FUDEN), en la categoría de Innovación Social; y a Fundación ONCE, en la categoría de Comunicación Con estos galardones la AEF reconoce a los filántropos y fundaciones españolas que mejor representan los valores del sector en el cumplimiento de los fines de interés general. Este año, además, se ha valorado el impacto positivo de aquellos proyectos que ayudan o hayan ayudado a paliar los efectos de la crisis mundial provocada por el Covid-19.

En concreto el premio concedido a United Way a la “Colaboración” se ha otorgado por su campaña #únetealosqueayudan, a través de la que han apoyado a numerosas personas a las que ha afectado la crisis del Covid-19: familias que se quedaron sin sustento al carecer de ingresos o recursos para cubrir sus necesidades básicas, jóvenes que no podían continuar con su educación debido a la brecha digital y la falta de recursos, personas sin techo que no podían cumplir con las medidas de seguridad e higiene que se decretaron, mayores que vivían en soledad y que necesitaban ayuda para acceder a servicios básicos y mujeres supervivientes de violencia de género que habían perdido su trabajo y tenían miedo de salir a la calle para buscar sustento.

Premios AEF

La Asociación Española de Fundaciones acordó crear en 2016 los Premios de la Asociación Española de Fundaciones con el fin de reconocer valores o actitudes que reflejen la esencia del sector fundacional, como plataforma para atender las necesidades de los ciudadanos, y su compromiso con la sociedad. En esta quinta edición, como medida especial, la junta directiva de la AEF acordó sumar un criterio de valoración para tener en cuenta el impacto positivo de aquellos proyectos que ayuden o hayan ayudado a paliar los efectos de la crisis mundial provocada por el Covid-19. En total, se han presentado más de 120 candidaturas de filántropos del tercer sector y/o fundaciones españolas, que han sido valoradas por un jurado independiente presidido por Antonio Garrigues, presidente de la Fundación Garrigues, Abogados y Asesores Tributarios.

Otros premiados

El Premio a la Iniciativa Filantrópica ha recaído en Salvador Mas de Xaxás (1942), promotor y colaborador de numerosas iniciativas de interés general que cuenta con una larga trayectoria personal en el ámbito social y solidario. A lo largo de su carrera De Xaxás se ha volcado especialmente en proyectos que buscan paliar la realidad de los jóvenes con fracaso escolar. La campaña ha logrado aglutinar, en lo más complicado de la pandemia, a numerosas y relevantes entidades que han sido las encargadas de canalizar las ayudas con los fondos recaudados por la fundación: Banco de Alimentos de Madrid, Cruz Roja Española, Fundación Ana Bella, Fundación Balia, Fundación José María de Llanos, Fundación Secretariado Gitano, Fundación Save the Children, Asociación UNINICIO e YMCA.

El Premio a la Innovación Social ha recaído en la Fundación para el Desarrollo de la Enfermería (FUDEN) por su Plan de Contingencia Virtual, dirigido en el momento más duro de la pandemia (abril y mayo de 2020) a cubrir dos necesidades fundamentales: cuidar al que cuida y capacitarlo para su desempeño profesional en una situación tan abrupta y grave. El Plan de Contingencia Virtual es un espacio online que ha sido pionero en el ámbito de la enfermería en España desde la perspectiva de la accesibilidad universal, gratuita y masiva. Gracias a la colaboración de una larga lista de profesionales (enfermeros, psicólogos, sociólogos, antropólogos, periodistas, informáticos, etc.) se desarrolló una plataforma de contenidos con espacios colaborativos que intentaron dar respuesta a las necesidades de las enfermeras, construyendo el conocimiento necesario para afrontar la situación de forma colectiva y afrontando cuestiones no planteadas hasta el momento. Hasta la fecha, más de 15.782 usuarios han participado en este espacio virtual.

El Premio a la Comunicación ha sido para Fundación ONCE por su serie animada “ON Fologüers”, un proyecto audiovisual que surgió en 2016 con el objetivo de promover la normalización de las personas con discapacidad y mostrar la discapacidad sin que se hable de ella. Con motivo de la pandemia de la Covid-19 se estrenaron dos nuevos capítulos para alertar de las barreras que ha creado la ‘nueva normalidad’ para las personas con discapacidad. Bajo el hashtag #BarrerismoCovid, los protagonistas de la serie abordan con humor cómo se enfrentan las personas con discapacidad a la situación que ha dejado la pandemia del coronavirus y que incluye cientos de normas poco accesibles (mamparas, mascarillas, geles hidroalcohólicos) que dificultan su vida cotidiana.

Todos los capítulos de la serie "ON Fologüers" se pueden ver en las redes sociales de Fundación ONCE y en su web institucional. Durante los meses agosto y septiembre de 2020 también se ha emitido en los trenes AVE y Larga Distancia de Renfe. Los dos capítulos de la campaña #BarrerismoCovid han tenido más de 435.000 visualizaciones en redes sociales.

La entrega de los premios se realizará el próximo 3 de diciembre en el marco de #Demos2020, Foro de Fundaciones y Sociedad Civil. La AEF, la entidad más representativa del sector fundacional en España y la segunda en Europa, organiza este foro los días 1, 2 y 3 de diciembre en un nuevo formato, interactivo y digital, que incluye veinte actividades simultáneas y más de 50 ponentes. La finalidad de este evento, único en España, es promover nuevos enfoques y proyectos que den respuesta a las necesidades actuales de la sociedad desde una perspectiva innovadora.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.