España, segundo país europeo con más coaches certificados por la ICF Comunicae

jueves, 17 de diciembre de 2020, 14:52 h (CET) El número de coaches se ha incrementado un 33% en todo el mundo desde el 2016, fecha del último estudio. España, con 1.042 coaches certificados por la ICF, ocupa el segundo puesto europeo en número de coaches profesionales certificados, después de Reino Unido. Más mujeres: entre 2016 y 2019 la proporción de coaches femeninas se incrementó en todas las regiones, excepto en Oriente Medio y África La Internacional Coaching Federation (ICF) presenta el 4º Estudio Global sobre Coaching, el trabajo de investigación más amplio, riguroso y ambicioso llevado a cabo hasta el momento sobre la industria del coaching a nivel mundial. Realizado por PricewaterhouseCoopers Research para ICF, este estudio ha contado con la participación de 22.457 profesionales repartidos en 161 países.

El principal objetivo del estudio es analizar la situación actual de la profesión del coaching, previsiones de futuro y tendencias del sector, medido desde dos puntos de vista diferentes: el del gerente o directivo de empresa que aplica habilidades y enfoques de coaching en su lugar de trabajo y el de los coaches profesionales que trabajan como coach interno o externo.

El 4º Estudio Global sobre Coaching de ICF muestra un notable crecimiento del sector con 71.000 coaches en 2019, lo que supone un incremento del 33% en relación con el estudio realizado en 2016. El crecimiento fue especialmente fuerte en la regiones emergentes de América Latina y Caribe (174%), siendo los Estados Unidos, el país en el que hay más profesionales que se dedican al coaching, concretamente 18.000, de los cuales 15.000 están certificados por ICF.

Por su parte, Europa es el continente en el que la profesión está más consolidada con 9.500 profesionales certificados por ICF: España, con 1.042 coaches certificados por ICF, ocupa el segundo puesto, después de Reino Unido, mientras Italia y Francia ocupan el tercer y cuarto lugar sucesivamente.

El otro lado del coaching, es decir, el número de gerentes o directivos de empresas que utilizan habilidades de coaching, también se ha incrementado casi a la mitad (+ 46%). América Latina y Caribe registraron el mayor crecimiento (+198%), mientras que en Asia, el número de gerentes que usan el coaching se duplicó (+124%).

Todos estos datos corroboran la tendencia alcista del sector del coaching y la progresiva confianza de empresas y particulares en las técnicas de acompañamiento y motivación y apoyo con formación a las exigencias laborales de las empresas.

Radiografía del Coach profesional: miembro de la generación X, certificado y con amplia formación

El 4º Estudio Global sobre Coaching de ICF, entra a analizar con detalle el perfil más común dentro de los profesionales del coaching, llegando a la siguiente conclusión: la mayoría de los coaches pertenecen a la Generación X (1965-1981), con excepción de Norte América, en donde la mayoría son Baby Boomers (1946-1964).

La principal razón de la preferencia de estas generaciones es una cuestión de tradición y orígenes. El coaching comenzó en la década de los 90 y son los que ahora se siguen dedicando a ello. Además, los senior son profesionales muy valorados para el acompañamiento por su credibilidad. Por su parte, los más junior en coaching tienen un público más joven y no están posicionados en el mundo laboral.

La formación del profesional del coaching ha adquirido cada vez mayor importancia en el sector, circunstacia avalada por los datos del estudio. La mayoría de los coaches profesionales han completado alguna formación específica a través de programas acreditados o aprobados por organizaciones de coaching profesional, pasando al 93% en el estudio de 2020 frente al 89% en 2016.

Por otra parte, 3 de cada 4 coaches encuestados (74%) declaran que poseen certificación de alguna organización de coaching profesional, lo que supone un incremento de 4 puntos porcentuales con respecto al estudio de 2016 (70%). Estos datos respaldan la progresiva concienciación del sector en la importancia de pertenecer a un marco de normas éticas que respaldan la profesión y que definen los límites de lo que es o no coaching.

Más mujeres que se incorporan a esta profesión

La cuestión del género también ocupa un lugar destacado en el análisis del sector. Entre 2016 y 2019 la proporción de coaches mujeres se incrementó en todas las regiones, excepto en Oriente Medio y África. El mayor incremento se registró en Asia, del 52% en 2015 al 59% en 2019.

En Europa, las coach profesionales suponen un 73% de la profesión, 3 puntos porcentuales más que en 2015. Además, el número de gerentes mujeres o directivas de empresas que utilizan habilidades de coaching suponen un 26%. Por su parte, España sigue la tendencia mundial, con un 76% de profesionales mujeres, frente al 33% de hombres.

¿A qué se dedican los coaches?

Los servicios que se pueden recibir en las sesiones de coaching son múltiples, y se pueden clasificar en función del área de conocimiento que se vaya a tratar con el cliente.

El 65% de los coaches identifican el Coaching de Liderazgo, Coaching Ejecutivo, Coaching de Negocios o Coaching para pequeñas empresas como su principal especialidad. Por otra parte, un 94% de los coaches encuestados, además de servicios de coaching, también prestan servicios de consultoría (60%), formación (60%) y facilitación (54%).

Desde el punto de vista del desempeño profesional, un 17% de los coaches encuestados, trabaja como coach interno y externo, dedicando una mayor proporción de su tiempo a la práctica interna (54%). Uno de cada dos coaches profesionales declararon que sus clientes son en su mayoría gerentes (27%) o ejecutivos (25%), mientras que la proporción de clientes personales es de un 19%.

El perfil de cliente típico de coaching tiene entre 35 y 44 años (47%). Uno de cada tres clientes se encuentra entre los 45 y 54 años, mientras que uno de cada cuatro (24%) tiene menos de 35 años.

Respecto a los servicios de coaching más demandados por los clientes son el Coaching ejecutivo/corporativo frente al individual, coaching de equipos y coaching educativo y deportivo.

En 2020 se ha experimentado un gran cambio, promovido por la situación actual de pandemia: el incremento del coaching virtual a equipos. Las empresas han tenido que trabajar la motivación sin contacto físico, y han apostado por la tecnología y este tipo de coach para acompañar a los equipos en la gestión de la motivación y el trabajo del liderazgo digital desde la distancia.

Media de ingresos de un coach certificado

El coaching se está convirtiendo en el sector profesional de más rápido crecimiento económico de los últimos años.

Los datos recogidos por el 4º Estudio Global sobre Coaching de ICF, determinan que la estimación de ingresos totales en 2019 fue de 2.849 millones de dólares, que representan un incremento del 21% sobre la estimación de 2015. A nivel europeo, también se constata un notable crecimiento del 47%, situándose en los 1.017 millones de dólares.

Por otra parte, si se habla de la media de ingresos, el estudio confirma que, en función de la dedicación y el número de clientes (entre 15 y 25 al mes), la cifra se sitúa en torno a los 40.000 euros. Con respecto al precio medio de la hora de trabajo del coach, dependiendo del tipo de servicio de coaching (corporativo, de equipos o vinculado a la consecución de un proyecto), la sesión se factura a partir de 150 euros.

Acerca de ICF

ICF, fundada en 1995, es una organización sin ánimo de lucro, líder mundial, con más de 38.000 miembros en 143 países, dedicada al avance de la profesión del coaching mediante el establecimiento de los más altos y rigurosos estándares profesionales. ICF se fundamenta en un código ético, un modelo de competencias, un sistema independiente e internacional de certificaciones para coaches y la acreditación de programas de formación específica en coaching.

ICF España es el Capítulo español y se constituyó en el año 2004 con el fin de promover el ejercicio profesional del coaching en nuestro país, de acuerdo con los estándares internacionales de ICF. La progresión de asociados ha sido exponencial, pasando en estos años a configurar una red de más de 800 miembros que ejercen en la actualidad la actividad, siendo el primer país europeo en coaches profesionales certificados ACC, PCC y MCC.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Amnios In Vitro Project ficha a la doctora Victoria Verdú como directora médico Cosmewax dona 20.000€ a la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) Gremisa Asistencia: nuevas oficinas en Teruel capital AleaSoft: Las subidas de los futuros ponen a prueba la gestión de riesgos de productores y consumidores Open Future de Telefónica impulsa la creación de más de 700 puestos de trabajo este año