ZC Rubber develará enormes vallas publicitarias en 4 países para las marcas de neumáticos Westlake y Arisun

jueves, 17 de diciembre de 2020, 13:35 h (CET) ZC RUBBER, el décimo mayor fabricante de neumáticos a nivel mundial develará masivas vallas publicitarias en 4 famosos lugares del mundo que abarcan los Estados Unidos, Australia, Tailandia y Alemania El fabricante de neumáticos presentará sus marcas ARISUN y WESTLAKE a través de la extensa pantalla LED de 25 pisos y 15000 pies cuadrados que rodea a la tienda American Eagle, en lo que será el segundo lanzamiento de la compañía en el corazón de TIMES SQUARE, en la ciudad de Nueva York. La compañía también presentará en simultáneo vallas publicitarias localizadas en MELBOURNE GALLERIE, Melbourne; en PALLADIUM SQUARE, Bangkok y en POSTDAMER PLATZ, Berlín para fortalecer así su presencia global.

“Lo vemos como una oportunidad perfecta para incrementar tanto nuestra imagen de marca global como nuestro valor de mercado. Esta campaña generará millones de impresiones de marca a nivel global y asocia a WESTLAKE, ARISUN y GOODRIDE con algunas de las más reconocidas y mejor posicionadas marcas a nivel mundial” ZC RUBBER dijo.

ZC RUBBER logró una evolución ascendente y mantuvo un crecimiento sostenido en el año 2020, un año lleno de conflictos. “Ya que la seguridad y el valor continúan siendo uno de los pilares de nuestro éxito, estamos comprometidos a incrementar nuestra inversión en investigación, desarrollo y atención al cliente para cumplir con una mayor demanda del mercado. Nosotros valoramos nuestra relación con nuestros socios y distribuidores y esperamos ayudarlos a expandir su cuota de mercado mediante estrategias más diversificadas para el año entrante".

En este año 2020, ZC RUBBER está entre las 10 principales compañías de neumáticos a nivel global por noveno año consecutivo, con ventas calculadas en 3585 millones de dólares estadounidenses en el año 2019. En el 2020 se ve una continuación en la tendencia de crecimiento a pesar del impacto de la pandemia.

Sobre ZC RUBBER

ZHONGCE RUBBER GROUP CO., LTD. (ZC RUBBER), con sede principal en Hangzhou, China, es el mayor fabricante de neumáticos en China. Esta compañía promociona y distribuye un amplio catálogo de neumáticos para vehículos de pasajeros, camiones, autobuses, vehículos todo terreno, tractores, bicicletas y motocicletas a más de 160 países alrededor de mundo. La compañía posee las marcas WESTLAKE, GOODRIDE, CHAOYANG, ARISUM, TRAZANO y YARTU para cumplir las diversas necesidades de los consumidores a nivel mundial.

