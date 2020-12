Los empleados de VASS donan más de 1.500 kilos al Banco de Alimentos de Madrid y Barcelona Comunicae

jueves, 17 de diciembre de 2020, 12:56 h (CET) Desde el inicio de la crisis sanitaria, la demanda de alimentos se ha disparado y las peticiones han aumentado hasta un 70% en España. Una trágica situación en la que, por desgracia, se encuentran miles de personas que siguen necesitando ayuda por parte de la sociedad. Por eso, VASS ha lanzado esta iniciativa a sus empleados que han querido sumarse a la Gran Recogida de Alimentos de 2020 de la Fundación Banco de Alimentos de Madrid y aportar así su granito de arena La iniciativa, denominada ‘Operación Kilo’, tiene como objetivo garantizar el suministro de alimentos no perecederos a las personas en riesgo de pobreza y exclusión social de la Comunidad de Madrid, así como fomentar la solidaridad y concienciar a la sociedad sobre el grave problema del hambre.

Las nuevas circunstancias han hecho que este año se haya realizado de forma virtual, pero no por ello el resultado ha sido peor. VASS y las otras 3 empresas que forman parte del Grupo VASS han logrado donar 1.528 kilos en total: VASS con 1.072 kilos; Serbatic con 63 kilos; Nateevo con 215 kilos; y vdShop con 178 kilos.

"La colaboración y ayuda a las personas más desfavorecidas es una constante en las iniciativas que Grupo VASS pone en marcha junto con sus empleados como pilar fundamental de nuestra RSC", indica Paula Rodrigo, Directora Global de People & Talent de Grupo VASS.

Asimismo, los empleados de VASS han colaborado con La Asociación Culturas Unidas donando juguetes nuevos o en muy buen estado, material para manualidades, alimentos infantiles, y ropa de abrigo, entre otros. Esta iniciativa finalizó el pasado 11 de diciembre y, gracias a ella, también se ha realizado una importante y cuantiosa donación.

VASS es una empresa líder en soluciones digitales con nueve sedes en dos continentes (España, Brasil, Chile, Colombia, Benelux, México, Perú, UK y USA) y una plantilla superior a las 2.200 personas. Gracias a su metodología propia agile VASSXtreme y a su amplio ecosistema de marcas (NATEEVO, Serbatic y vdSHOP. VASS), acompañan a sus clientes en su proceso de transformación digital, desarrollando y ejecutando las estrategias más innovadoras y escalables desde la estrategia hasta la operación. Están plenamente comprometidos con la sociedad, por eso en 2019 nace la Fundación VASS, para impulsar la investigación y formación en torno al talento digital. Destinan el 2% del profit y todo el equipo el 1% de su tiempo a acciones solidarias. Todo este crecimiento nace del talento y la pasión por la innovación y mejora constante, siempre a su manera: haciendo sencillo lo complejo.

