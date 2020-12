Se superan los 2 millones de firmas en contra de la Ley Celaá Comunicae

jueves, 17 de diciembre de 2020, 12:32 h (CET) La plataforma Más Plurales en colaboración de FSIE Madrid, el Sindicato independiente de enseñanza y atención a la discapacidad de Madrid, han recogido ya más de 2 millones de firmas en contra de la Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE). Además, se ha convocado para el próximo 20 de diciembre una multitudinaria manifestación en la mayoría de las ciudades españolas Más Plurales, la plataforma que aúna distintos entes como asociaciones de padres, patronales de educación concertada y privada o sindicatos como FSIE Madrid, viene denunciando de una forma efectista la LOMLOE, entendiendo que idea un derecho a la “educación pública” que va en contra del derecho que tiene los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos.

Esta plataforma, ha creado una web de recogida de firmas en oposición a esta normativa ideológica. Con el apoyo de instituciones como FSIE Madrid se han recogido ya más de 2 millones de firmas de personas que entienden que esta normativa no tiene visión de estado y que no atiende al clamor ciudadano, lo cuál, supone un grave peligro para la estabilidad de la comunidad educativa.

En la página web de Más Plurales se puede consultar un mapa de España en el que han señalado en color naranja las ciudades que más firmas están recogiendo. Para sorpresa de muchos, la presencia de firmas es abrumadora en todos los territorios. Esto es un claro indicador de que la “marea naranja” no se va a detener, y que se está ante una denuncia colectiva en contra de la restricción y limitación de determinados derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española.

La LOMLOE, más conocida como Ley Celaá, atenta claramente contra la libertad de enseñanza y limita flagrantemente los derechos de las familias, pretendiendo eliminar la educación concertada y la educación especial, tendrá una nueva y multitudinaria manifestación en su contra.

En esta lucha, también se han registrado varias enmiendas en el Senado para intentar corregir los graves perjuicios que traerá la Ley. Con esta acción, se quiere abrir un proceso de debate, pero se tiene el temor de que el Senado rechace las enmiendas presentadas. De esta manera, no sería posible introducir las modificaciones deseadas y la Ley acabaría aprobándose definitivamente a finales del mes de diciembre.

Es por lo que se entiende urgente pedir la retirada de la Ley Celaá y evitar que se cuele de manera exprés en el Senado a espaldas de la comunidad educativa y se acaben imponiendo unas medidas que como ya se ha dicho, restringen las libertades públicas, con un control absoluto del Estado sobre la educación, destruyendo al mismo tiempo miles de empleos tanto de docentes como de personal de administración y servicios.

Más Plurales ha convocado una manifestación el próximo 20 de diciembre en horario de 11 a 13 horas en las principales capitales españolas. El recorrido se hará coche en las ciudades que no presentan restricción de movilidad a causa de la pandemia. FSIE Madrid, el sindicato independiente de enseñanza y atención a la discapacidad de Madrid, seguirá mostrando su apoyo a la iniciativa #StopLeyCelaá y ha confirmado su participación en la manifestación.

