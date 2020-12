Un año más, la Junta de Comunidades no tiene presupuesto para el Consultorio de Fuentenovilla Comunicae

jueves, 17 de diciembre de 2020, 12:43 h (CET) El Ayuntamiento de Fuentenovilla ha recibido una nueva negativa a su propuesta de colaboración con el gobierno regional para la construcción de un nuevo consultorio local, como viene sucediendo desde hace diez años Como viene sucediendo desde hace diez años, el Ayuntamiento de Fuentenovilla ha vuelto a recibir una negativa a su propuesta de colaboración con el gobierno regional para la construcción de un nuevo consultorio local. “Nos vuelven a decir que no hay consignación presupuestaria. Esperamos que algún año la haya, y, sobre todo, que el dinero público no se reparta en función del número de votantes. Si hablamos de reto demográfico, creo que se debe predicar con el ejemplo, y llegar, con servicios dignos, a todos los municipios, incluidos los más pequeños. ¿Cómo va a venir gente a los pueblos si no tienen la atención mínima?”, dice Montserrat Rivas, alcaldesa de Fuentenovilla.

En la actualidad, en un municipio con una población de 600 habitantes, que se triplica en verano, la consulta médica se pasa en una habitación de la Casa Consistorial. Médico y ATS comparten dependencias, y la sala de espera es muy pequeña, de tan sólo 10 metros cuadrados. “No hay intimidad para los pacientes, y la única opción segura para la espera en estos tiempos de COVID19, es la calle, algo asumible en primavera o verano, pero no en este tiempo”, añade Rivas.

El Ayuntamiento de Fuentenovilla “está dispuesto a asumir un parte del coste de la obra, firmando un convenio con la Junta de Comunidades, y pagando lo que nos corresponda”, señala la alcaldesa. De hecho, el terreno para ubicar el que sería el nuevo Consultorio local está reservado en la calle Blas de Salcedo, con todos los servicios necesarios, y el proyecto para su construcción, encargado y pagado por el Ayuntamiento, está a disposición de los técnicos de la Junta.

En la actualidad, el número de tarjetas sanitarias de Fuentenovilla no se corresponde con el que debería haber según el censo de población. La razón es la asistencia médica que se presta en el municipio, que nada tiene que ver con los magníficos profesionales que desempeñan allí su labor sino con las instalaciones y horarios de consulta. Debido a ello, son muchos los fuentenovilleros que van al médico en la Comunidad de Madrid.

