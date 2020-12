“Si no estás en las redes, no existes”, Xantal Llavina, periodista

Xantal Llavina se licenció en Periodismo en la Universidad Ramón Llull y es Diplomada en Ciencias Empresariales por la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona.



Ahora, conjuntamente con Jordi Portals, ha sacado a la calle su segundo libro con un nombre de actualidad, “#SomDigitals”.



Este libro es la continuación de los programas que dirige y presenta desde hace unos años en Catalunya Ràdio y en TV3, “Revolució 4.0”.



Trata en profundidad el tema de Internet, el tema online, del mundo de la innovación y de los emprendedores.



Xantal, es la única en Catalunya, diría que en el Estado Español, que se ha especializado en estos temas a través de los medios de comunicación.



Y lo hace de una forma fácil, entretenida y en donde las personas de la calle pueden entender fácilmente de lo que habla.



Coincidimos hace quince años en un magazine de TV3, “L’estiu en directe”, y Xantal, en ese programa, hacía de entrevistadora e informadora al uso, con entusiasmo y ganas.



Nos lo pasamos muy bien ese verano, Xantal, es precisa, generosa y no ahorra horas en dedicar tiempo a su trabajo.



Ahora, con el tema digital que lleva a las ondas y a través de la pequeña pantalla, ha recibido todos los premios que hay en el mercado.



En esta larga entrevista no deja ningún cabo suelto y aunque Xantal sea muy digital y reconozca que ese mundo es el que ahora se ha colado para quedarse en nuestras vidas, deja bien claro que no rechaza, ni nadie debe hacerlo, las relaciones sociales, comprar en pequeñas tiendas, amén de vivir, día a día, pequeñas cosas que hacen más fácil seguir soñando, a pesar de ese mundo online que nos invade a cada momento.



Acaba de publicar el libro #SOMDIGITALS, ¿lo ha acabado durante el confinamiento?

Lo escribimos antes de la aparición de la Covid-19, pero nos hemos dado cuenta que muchas cosas de las que se explican en este libro han ocurrido durante estos meses, el coronavirus ha avanzado la revolución digital cinco años. Nos hemos digitalizados todos a la fuerza, y lo estamos viendo con el teletrabajo, y en otros muchos sectores, los hospitales, aparte de digitalizarse en muchos aspectos, han tenido que poner robots para limpiar espacios ocupados por enfermos con coronavirus, o para tomar la temperatura a pacientes, durante el confinamiento hemos hecho muchas video llamadas, hemos tenido que comprar a través de online y por el mismo sistema hemos hecho trámites administrativos. La tecnología ha estado muy presente, todo esto es lo que explicamos en este libro. Ahora somos más digitales que nunca y de una manera positiva, porque no toda la revolución digital es positiva.



¿Qué es lo que nos dicen en este libro?

El libro es el resumen de mil entrevistas hechas a emprendedores en el programa de Catalunya Radio y de TV3. Explicamos que la revolución tecnológica significa un cambio de forma de vivir, de forma de trabajar y de relacionarnos, lo decimos nosotros pero también lo dice el Fundador del Foro Económico Mundial de Davos. Vivimos la cuarta revolución industrial, la digitalización nos está transformando la vida, muchas empresas han visto que ahora, al trabajar con distancia social, han tenido que digitalizarse, se ha visto también en las compras en línea y se hace una poco de reflexión de adónde va este mundo. Explicar la primera revolución industrial es muy fácil, se pasaron de las máquinas de vapor a los trenes, después se vivió la fabricación en masa y después vino la automatización del sistema, eso quiere decir que Internet ha venido para quedarse, ahora se sabe que si buscas una información en Google pronto encontrarás publicidad de lo buscado en tu correo electrónico, esta es “la big data” que hay dentro de esta revolución digital, hay muchos temas que están saliendo en las aplicaciones y nosotros los explicamos en temáticas para hacerlo más fácil, y lo hacemos por capítulos para que la gente lo entienda, en 2050 tendremos que crear nuestros propios lugares de trabajo.



¿En esta nueva revolución industrial habrá vencedores y vencidos?





Siempre que surge un nuevo camino tecnológico hay quién sale perdiendo y los que salen ganando, lo que explicamos es que la tecnología sustituye a algunos trabajadores, no me gusta, pero es cierto, si un pequeño robot puede hacer las llamadas de un trabajador de un “call center”, es natural que el empresario cambie las personas que hacen este trabajo por un robot, algunos de estos temas me preocupan por la pérdida de puestos de trabajo. Por el contrario, en el ámbito de la salud el avance tecnológico, da posibilidades para que podamos vivir más años, también vemos y analizamos cómo desaparece la prensa de papel para convertirse en plataformas digitales, el consumo nos guste o no, se realiza a través de estas plataformas, las empresas tecnológicas, que son las más poderosas del mundo, tienen un papel protagonista y además han ganado con el coronavirus que llega acompañado de una crisis económica brutal.



¿Con estos avances tecnológicos nos estamos volviendo más fríos en nuestras relaciones?

Es cierto que al estar tan digitalizado se pierde el contacto social, soy partidaria de comprar en los pequeños comercios, no estoy comprando compulsivamente por Internet, hablo de que existe y de que hay mucha gente que lo utiliza, pero soy defensora que hemos de seguir teniendo el pequeño comercio muy presente. Debido al coronavirus, con los centros comerciales cerrados, mucha gente ha activado las compras por Internet porque es lo que tenía más a mano, esto ha hecho ganar mucho dinero a las tecnológicas, Amazon, con el coronavirus, ha ganado mucho dinero, no digo que sea positivo, lo que digo es que la pequeña tienda ha de tener también su web para poder vender online, cualquier comercio, por pequeño que sea, debe ser consciente que tiene que seguir atendiendo y tratando a su cliente pero además tiene que conocer este nuevo canal para estar presente en las redes sociales, pudiendo vender sus productos también a través de una Web propia, porque si no tiene presencia en Internet puede pasarlo mal. Las tiendas que estaban digitalizadas, con la pandemia, han podido seguir trabajando, claro que los restaurantes tienen que estar abiertos, pero los que durante el confinamiento tenían una web han servido pedidos online, han trabajado.



¿Estamos ante dos mundos distintos?

Ahora hay un mundo real, que es el más importante, y luego un mundo virtual y digital, Por ejemplo, Atrápalo, nació hace 20 años, cuando un grupo de amigos fundaron esta plataforma digital, tuvieron la idea de replicar a través de Internet lo que habían visto en Londres, las entradas de un espectáculo, que no se habían vendido, las vendían a mitad de precio, después empezaron a vender viajes, experiencias gastronómicas, llegaron a tener más de un millón de usuarios y más de 300 millones de euros de facturación, fueron una revolución en el mundo del ocio, y aunque ahora todo el ocio está fatal dentro de un año cambiará y volverá a funcionar, y esta aplicación es un ejemplo que, en el fondo, todos los actos se deben ir digitalizando. Otro ejemplo, el grupo “Love of Lesbian”, ahora que no han podido dar conciertos, ha creado una plataforma y venden sus productos, gorras, discos, vídeos, camisetas, todo a través de Internet. Un ejemplo claro es que algunas empresas ya han cambiado y otras van a hacerlo, las casas que alquilaban películas, se han convertido en un dinosaurio, con las plataformas de Netflix, Youtube, y otras, debido a Internet no hemos tenido que ir nunca jamás a un video/club.



¿Por qué en el libro se dice que viviremos en mega ciudades?

Es una afirmación de Naciones Unidas, en el mundo hay 31 ciudades que tienen una media de habitantes de diez millones, y dicen que en el año 2030 será de 43 millones de habitantes. Esto lo decíamos antes de que llegara la pandemia, quizá ahora cambiará, con la pandemia muchas personas han ido a vivir a poblaciones rurales más pequeñas en habitantes, con el teletrabajo se puede trabajar en un pueblo pequeño, cerca de la montaña, al lado de la playa, ¿qué nos faltará para trabajar así?, fibra óptica, nos referíamos a que en las ciudades inteligentes usarían las nuevas tecnologías, habría energía renovable, la gente viviría mejor, se mejoraría el tema de los residuos, se gestionaría mejor el tránsito, por lo tanto, escribimos acerca de que habría más tecnología en las ciudades. Creo que cuando todo se haya solucionado, volveremos a hacer la vida de antes con algunas restricciones, las ciudades volverán a ser el centro en el que se hagan los negocios, los lugares donde la gente quiere estar, por lo tanto, muchas personas que se han trasladado a vivir a un pueblo volverán a la ciudad.



¿Volveremos a la vida anterior a la COVID? ¿Seremos más ecológicos?

Las ciudades serán más humanas, ya estamos viendo que en Barcelona hay más espacio para caminar. El tema clave será el transporte, habrá que saber cuál será el protagonismo de las bicicletas o los patinetes, también el de los coches autónomos sin conductor que ya existe en EE.UU, este medio de transporte actualmente està aparcado con la aparición del virus seguramente hasta 2030, compartir coche ya lo venían haciendo un gran número de personas, pero con la pandemia esta modalidad ha quedado en espera, pero cuando todo pase será una realidad. Hay un dato que también hay que tomar en cuenta, cada vez se venden más coches eléctricos, a principios de año se vendieron más de 780.000 coches eléctricos, esto está pasando en la China, Noruega o los Estados Unidad, pero también aquí.



¿Los estudiantes, obligados por la pandemia, se quejan por tener que estudiar online?

Si, los estudiantes que tienen que estudiar online están enfadadísimos porque la Enseñanza es mejor presencial que no virtualmente, en estos momentos, por lo que estamos pasando, la revolución digital es obligatoria, pero lo cierto es que los estudiantes no aprenden lo mismo a través de pantalla que con el contacto social, muchos estudiantes están dejando la carrera porque dicen que no quieren hacer una carrera desde casa y por lo tanto, este sistema que estamos ahora utilizando, no es bueno para todos ni para todo, hay una parte presencial y una parte virtual pero hay cosas que tenemos que plantearnos.



Me han dicho que su hija estudia robótica

Si, es una actividad extraescolar más, a los niños pequeños, como el mundo irá hacia aquí, ya les enseñan estos temas.



¿En un futuro no muy lejano tendrán importancia este tipo de estudios?

Mi hija estudia de todo, estudia como lo hicimos nosotros, las asignaturas básicas, y mediante las extraescolares se está introduciendo a los estudiantes en estas actividades porque el mundo va hacia aquí, hay un estudio, que explicamos en el libro, que define como serán las profesiones del futuro, serán esenciales los creativos, Internet es un monstruo que elabora contenidos, una profesión de futuro será la de profesores en línea, las clases y los cursos virtuales no paran de crecer, no sólo para temas universitarios sino para hacer un curso de yoga, de cocina, gastronomía, hay muchos temas de estos que tendrán su cabida en Internet, después también tendrán trabajos los especialistas en marketing digital, si todo se promociona y todo es digital, esta será una profesión importante, ingenieros ambientales, esta profesión será fundamental, las empresas de energía verde no paran de crecer, cada vez más la gente se instalará en casa placas solares para el autoconsumo, arquitectos 3d, gestores de innovación, es decir , todas las empresas tendrán que ser más competitivas, especialistas en comercios electrónicos, entrenadores personales para atender a los que quieren tener una vida activa y más saludable, consultas psicológicas que ya se están haciendo en estos momentos a través de Internet.



En el libro se dice que el hecho que nos estemos digitalizando más ha llevado a las mujeres a un mayor empoderamiento

Hay un capítulo en que hablo del “Me Too”, es un hecho que nació en las redes, donde, a través de un hastag y de un grupo de actrices de Hollywood, denunciaron que habían vivido acoso sexual por parte de directores y productores de cine, esto generó un movimiento social en todo el mundo que hizo que otras mujeres también explicaran que también, en otros sitios, otras mujeres habían sido acosadas por hombres, hubo una oleada de indignación, eso quiere decir que las mujeres, aparte de tener una esfera en la vida normal, también son digitales, eso permite que a través de las tecnología se puede tener una web, un blog, y las mujeres conseguimos con ello tener mayor visibilidad, y eso hace que se vea nuestro talento, en la radio y en la tele. A través de estos programas, en los que hablamos de estos tiempos digitales, me ha permito estar más en contacto con grupos de mujeres, la tecnología ha ayudado a dar visibilidad a las mujeres o a sus denuncias. De no existir las redes sociales, que es una parte de la revolución digital, el tema del “Me too” no habría trascendido a todo el mundo, en las redes sociales soy crítica en alguna cosas que no deberían salir, ni estar ahí, pero lo bueno de las redes sociales es que permiten hacer muchas denuncias, denuncias a los políticos, a los temas sociales, y creo que en eso, las mujeres, en el tema tan cruel del machismo que hemos vivido y de su violencia, al denunciarlos en las redes sociales hemos dejado claro el potente movimiento de las mujeres. Ahora mismo creo que las mujeres están más visibles que nunca.



Para los periodistas trabajar online suele ser deprimente porque el trabajo, económicamente, se valora muy mal, digamos que de una manera “low cost”

También han bajado los precios los diarios de papel, han nacido muchos digitales, algunos con más recursos, con más publicidad, Han aumentado, de una manera brutal, las visitas a los diarios online, los diarios de papel que también tienen edición digital han visto como la mayoría de lectores utiliza la versión online, lo que no se conoce es porqué las tarifas publicitarias son más caras en el papel que en el digital. Creo que esto es un grave error que tendría que cambiar , a mi manera de ver la publicidad en Internet debería ser más cara y por lo tanto eso sería un paso más a que los que escriben en diarios online pudieran percibir un salario o un pago más adecuado por el trabajo que realizan, Al principio, la prensa por Internet, durante mucho tiempo fue totalmente gratuita, ahora ha cambiado la jerarquía de la información, antes esperabas leer el diario y ya está, ahora, a través de las redes, los periodistas, dan una información y si reciben un like ya es una forma de recibir un mensaje que esa información ha llegado a un número de personas, ha sido un cambio muy grande en el mundo del periodismo, digamos que el diario ha quedado un poco antiguo, atrasado, pero lo cierto es que no está claro que desaparezca del todo, lo que sucederá es que la edición en papel quedará para los fines de semana a fin de leer los artículos largos, para leer firmas con más contenido, lo cierto es que si no estás en las redes, no existes, si no estás en las redes, desapareces del mapa, eso quiere decir que somos digitales, antes usábamos la libreta, el bolígrafo, y la cámara de fotos, estos tres elementos eran el equipaje imprescindible, ahora, para los periodistas, su único equipaje es el móvil, antes tenías que volver a la redacción para escribir el artículo, para revelar las fotos, y ahora, el diario, eres tú, haces la entrevista o escribes la noticia en el móvil, las fotos las haces con el móvil y todo junto lo subes al diario. Siempre necesitaremos la opinión del periodista para que exprese su pensamiento, también es cierto que los humanos continuamos siendo más inteligentes que las máquinas y que podemos trabajar de forma muy rápida por eso las máquinas no nos superaran



Hay editores a los que sólo interesa que le llenen un espacio y ganar dinero

Si, tiene razón, por eso habrá cambios de profesiones, todas las profesiones que las puede hacer una máquina dejarán de hacerlas los humanos, desaparecerán tal y como ahora las conocemos, pero habrá nuevas profesiones tal y como hemos hablado anteriormente



Me ha sorprendido, en su libro, el tema en que escribe que a partir del año 2050 los humanos podremos decidir cuando queremos morir.

En el libro hay un capítulo que lo relacionamos mucho con el programa “Revolució 4.0” de TV3 que está dedicado a la salud, en él recogemos estudios realizados por personas conocedoras del tema, y hay un tema importante en el que se dice que dentro de unos años podremos combatir el cáncer tomando una pastilla, la tecnología digital en el mundo de la salud es toda ella positiva, en otras no porque se pierden puestos de trabajo y porque habrá gente que tendrá que reinventarse. Con todos estos avances la esperanza de vida puede hacer que vivas 25 años más, y nos habla de genética, conoceremos que enfermedades podemos llegar a tener en un futuro, algunas que se podrán prevenir, también se habla de pequeños robots que van directamente a las células y que no son tan agresivos como otros tratamientos, la esperanza de vida, con toda esta tecnología, va creciendo sin parar, esto es maravilloso. Ahora, hay que ver las condiciones en las que se vivirá, si hemos de vivir muchos años tiene que ser con buenas condiciones físicas y mentales, con esta tecnología, también se pueden hacer visitas virtuales, un enfermo crónico o alguien que viva en un pueblo y no se pueda trasladar al hospital, a través de las visitas virtuales, el médico lo puede tener controlado con un sensor, con un brazalete, esta persona puede estar mejor controlada médicamente y mejor cuidada, por lo tanto, esta tecnología nos ayuda a vivir más, es positiva.



¿Existe el sexo virtual?

Hay mucha gente que vive sola, el otro día probamos las gafas virtuales y ves como una persona está haciendo sexo y lo ves de una forma mucho más real que si lo miras por la pantalla de un ordenador, seguramente es una opción, ¿es la mejor opción?, no, la mejor es el sexo en pareja, tocándote, acariciándote, ahora, no todo el mundo tiene la suerte de tener pareja y todo el mundo tiene derecho a gozar del sexo. Hay empresas que venden gafas virtuales y los robots de compañía, que no sólo son para el sexo. Hay una empresa catalana que vende unos robots de metro y medio de altura que rezan, lo compra gente muy creyente, me quedé parada con este tema



¿La técnica digital tiene un precio?

La técnica digital tiene un coste, estamos sufriendo para que en la escuela pública los niños tengan ordenador y tableta, porque todo es caro, y a la técnica digital sólo puede acceder una parte de la población, pienso que tendría que poder acceder todo el mundo a la técnica digital. También hay robots soldados, son robots que disparan y ya los tenemos ahí. Seguramente que los robots domésticos los iremos adecuando pero dentro de más tiempo, la revolución tecnológica se irá haciendo, pero como el coronavirus nos la ha avanzado, también después volverá a pararse, se ha avanzado porque no podíamos tener contacto social, en el fondo cuando acabe todo esto, habrá mucha gente que seguirá tele trabajando pero habrá otros que dirán estoy harto de las pantallas, no querrán seguir tele trabajando y volverán a la empresa y hacer como hacían antes de La Covid-19.