La Asociación de Pintores Boca y Pie hace que familia y amigos se sientan mucho más cerca esta Navidad

miércoles, 16 de diciembre de 2020, 17:55 h (CET) En el contexto de la pandemia, los pintores y pintoras reflexionan sobre la importancia de enviar y recibir tarjetas de felicitación en estas fechas. ¿Son los "christmas" una tradición más necesaria que nunca? Su campaña #TeamChristmas explica el significado de sus emblemáticas tarjetas navideñas: una mezcla de arte, solidaridad y filantropía ¿Qué significa la Navidad en un año marcado por la crisis sanitaria? La pandemia ha provocado importantes reflexiones en el seno de la sociedad desde múltiples puntos de vista. Numerosos conceptos han cobrado un nuevo significado a raíz de la COVID-19. Y la Navidad, por supuesto, no puede resultar ajena a todo ello.

La soledad ha marcado, desgraciadamente, el destino de muchas personas en este 2020. La distancia social impuesta por motivos sanitarios ha hecho que muchos se planteen otras formas de sentirse más cerca que nunca de las personas que quieren y aprecian.

Las nuevas tecnologías han protagonizado la comunicación entre familiares, amigos y seres queridos en la distancia. Pero dicha comunicación en demasiadas ocasiones resulta fría, lejana y demasiado impersonal. Puede ser que haya llegado el momento, como plantea la APBP, de plantear otras formas de comunicación que, tradicionalmente, han formado parte de la cultura. Y que suponen un detalle conmovedor cuando las distancias parecen más grandes que nunca.

En este contexto, la APBP lanza su campaña #TeamChristmas, para recordar el significado de sus célebres “christmas” o tarjetas de temática navideña.

Los “christmas” de la APBP no solo ayudan a las personas a explorar nuevas fórmulas de transmitir cariño, apoyo y aliento, en un contexto tan particular como es la pandemia y las medidas de distancia social en plena Navidad. También, por su propia naturaleza, repercuten directamente en que los artistas de la asociación sigan desarrollando su trayectoria artística.

El envío de una tarjeta navideña de la APBP a un ser querido en estas fechas permite recortar la distancia física y aumentar la calidez de los mensajes. Abrir el buzón y encontrar esa tarjeta escrita a mano, con tanta dedicación y cariño, hace que la ilusión crezca y que todo el mundo pueda sentirse más cerca de las personas especiales en su vida.

Asimismo, las tarjetas de Navidad de la Asociación de Pintores con la Boca y con el Pie son reproducciones de cuadros originales de los artistas miembros. Y hacen posible que las becas de la asociación sigan en funcionamiento. Reconoce el esfuerzo y contribuye con un proyecto que cree, firmemente, en que la superación personal es capaz de derribar las barreras más inimaginables.

Para ampliar más información sobre la nueva colección de tarjetas de Navidad de la APBP, pincha en este enlace.

“Enviar una postal es un distintivo; algo que sale de lo ordinario.

Permite seguir desarrollando la vocación de los artistas de la Asociación.

En parte, les da una razón de ser y una alegría de poder compartir su trabajo”

Sobre la APBP: https://pintoresbocapie.com

